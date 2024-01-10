"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Mescid-i Aksa’da Hutbe-i Şamiye’yi okumak

Yasemin GÜLEÇYÜZ
10 Ocak 2024, Çarşamba
Mescid-i Aksa’ya gidemeyenler arasındayım.

Yazının başlığına bakıp da orada Hutbe-i Şamiye okumaları yaptığımız anlaşılmasın. Bununla birlikte oraya seyahat uzun zamandır gitmek istediğim yerler ve hayallerim arasında. Duam odur ki dostlarımla birlikte o mukaddes mekanı ziyaret ederek çok daha farklı bir ortamda tefekkürler ve yazılar yazmak kısmet olur. 

EL AKSA

Şimdilik sadece kelime manası da “en uzak mescid” olan o mekanı ve etrafında yaşanan elim hadiseleri “uzaktan uzağa temaşa edip” fiilî ve kalbî dualarımızı gönderebiliyoruz.

Hadisler konusunda âlim olan Beğavî (ö. 516/1122) şöyle diyor: “Mescid-i Aksa ile Beytülmakdis kastedilmektedir. Aksa diye isimlendirilmiştir çünkü o ziyaret edil(mesi isten)en mescidlerin en uzak olanıdır. Yine Mescid-i Haram’dan uzaklığı sebebiyle bu ismi aldığı da söylenmiştir.’’ (https://dergipark.org.tr/)

Yaşanan zulümler karşısında, İslam dünyasının sessizliğini tefekkür ederken Bediüzzaman Hazretlerinin Hutbe-i Şamiye eserinde yaptığı tespitleri hatırlamamak mümkün mü?

HASTA ADAMA REÇETELER: ŞAM HUTBESİ

Batılı devletlerin Osmanlıyı “Hasta adam” olarak tanımladığı yıllarda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İslâm âleminin hastalıklarını ve devalarını bundan yaklaşık 112 yıl önce Şam’da verdiği hutbede dile getirir. Başımıza gelen musibetlerin kaynağı “Altı hastalığımızdır” der. Bugün Müslümanların ihtilafı, ayrı düşmesi, bir araya gelemeyişlerinin sebebi de yine bu hastalıklardır. (Mescid-i Aksa’da yaşanan elim hadiselerde de bu hastalıkların etkileri çok fazladır) Bediüzzaman bir doktorun hastalıklara yaklaşımı gibi konuyu tahlil eder:

1. Belirtileri inceleyerek yanlış giden şeyleri tespit eder.

2. Hastalığı teşhis eder adını koyar. 

3. Hastayı, hastalığın çaresi olduğu yönünde bilgilendirir tedaviye teşvik eder.

4. Şifa bulmak için gerekli reçeteyi verir.

Manevî bir doktor sıfatıyla Bediüzzaman Hazretlerinin reçetesinde mealen şunlar vardır: 1. “ümitvar olmak” 2. “dürüstlük” 3. “muhabbet” 4. “birliktelik” 5. “İslâmî değerler” 6. “meşveret” 

İyileşmek için bu ilaçları kullanmak gerekir.

HÜLASA

En uzak mescid olan Mescid-i Aksa’yı mevcut durumundan kurtarmanın yolu bu reçeteden geçiyor. Zira öncelikle zihinlerimizi kuşatan, maneviyatımızı tahrip eden, kalbimizi işgal eden hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’an eczanesinden tertip ettiği ilaçları özenle kullanmalıyız. Zira bu ilaçlar hayatî önem taşımaya devam ediyorlar. 

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki iletişim ağı yok edildi

    'Görüşme gergin geçti'

    ABD'de yoğun kar yağışı ve su baskınları alarmı!

    Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

    İsrail, Gazze’de 69 bin konutu tamamen yıktı

    Ekvador'da OHAL ilan edildi

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

    Vurduktan sonra arabayla ezdiler

    Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 4 golle yendi

    Yasadışı yerleşim barışı baltalıyor

    Kilise ‘Gazze için’ ayağa kalktı

    22 bin 567 emekliye 1000’er lira destek

    Rant yasası AYM'de

    Çin, balonlarıyla da Tayvan çevresinde

    Hileli raporlar zarar ettiriyor

    Kart borcu 2.5 kat arttı

    Gazetecilerin çoğu işsiz

    Erdoğan’a İstanbul’a ihanetin çetelesi soruldu mu?

    İslam karşıtı teklifi geri çekti

    İstanbul’da toplu ulaşıma yine zam

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Danıştay’ın kriteri ne?
    Osman ZENGİN

    Hoş gelişler ola, kahraman Enver Paşa…
    M. Latif SALİHOĞLU

    On yıllık bir nefis muhasebesi
    Süleyman KÖSMENE

    Bizi Rabbimize muhatap kılan sûre: Fatiha Sûresi
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân ne diyor, Müslümanlar ne yapıyor?!
    Cevher İLHAN

    Tutturulamayan “hedefler!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hakan Özlen

    Kızıl Maksatlar -2-
    Raşit YÜCEL

    Hayat bir hareket ve faaliyettir
    Enes Uyar

    Sahabelerin faziletleri ve üstünlüğü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.