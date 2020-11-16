17 Ağustos 1999 depreminden sonra hazırlayıp gazeteyle birlikte ek olarak verdiğimiz “İlâhî İkaz: Deprem” broşürümüz çok ses getirmiş ve yankı yapmıştı.

Risale-i Nur’daki ilgili bahisleri derleyerek hazırladığımız broşür, o dönemde büyük hizmete vesile olmuştu.

Son İzmir depremi üzerine benzer bir çalışmanın tekrar yapılması noktasında özellikle Ege ve Avustralya okuyucularımızdan yoğun talep geldi.

Yine Risale-i Nur’daki ilgili bahislerin derlenmesiyle yeni bir çalışma yapıldı.

“Deprem: Sebep ve Hikmetleri” başlığıyla hazırlanan 144 sayfalık bu kitabın baskısı devam ediyor ve hafta başı itibarıyla mahallere gönderilmesi planlanıyor.

Fiyatı 8 TL olarak belirlenen bu kampanyalı kitap için taleplerinizi bekliyoruz.

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Cezaevlerine takvim kampanyası

Geçen hafta yazdığımız üzere baskısı tamamlanıp mahallere gönderme çalışmaları devam eden 2021 Bediüzzaman ve Yeni Asya Takvimlerinin, cezaevlerinden gelen yoğun takvim taleplerini karşılamak üzere oralara da ulaştırılması için bir kampanya başlattık.

Bu önemli ve hayırlı hizmete sponsor olmak isteyen imkân sahiplerinin (0531) 609 65 56 numaralı telefonu aramalarını rica ediyor ve bekliyoruz.

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Neşriyat temsilcileri toplantısı

Önceki hafta yine online olarak ve yoğun katılımla gerçekleştirilen Yeni Asya neşriyat temsilcileri toplantısında;

* Yeni Tanzim Büyük Boy Külliyat başta olmak üzere, devam etmekte olan 4’lü Külliyat kampanyamız,

* Gazete için elden dağıtım (Aspaş abonelik sistemi),

* 3 aylık tanıtım gazetesi kampanyası,

* 12+1 e-gazete abone kampanyası,

* Dergiler abone-bayi satışları ve yıl sonu abone kampanyası,

* Takvim pazarlama ve satışı,

* Cezaevlerine kitap kampanyası

maddeleri hakkında bilgi verildi; görüş ve teklifler dile getirildi; müzakereler yapıldı; fikir teatisinde bulunuldu.

Son derece verimli geçen toplantımıza iştirak eden temsilcilerimize katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

Her zaman ifade ettiğimiz bir hususu bir kez daha tekrarlıyoruz:

Yarım asrı aşkın hizmet hayatımızda bütün sıkıntıları hep birlikte hizmete daha fazla sarılıp sahip çıkarak aştık.

İnşaallah bugünkü sıkıntıları da yine öyle aşacağız. Allah yardımcımız olsun.