Eski Said Dönemi Eserleri

Eski Said Dönemi Eserlerinin tekrar gözden geçirilmiş ve tashihleri yapılmış yeni tanzim son versiyonu da orta boy (14x20 cm) ebadında çıktı.

Bilindiği gibi, bu eserde, Üstadın 1908 sonunda başlayıp 1920’lerin başlarına kadarki dönemde telif etmiş olduğu makale ve kitaplar bir araya getirilmiş.

Muhtevası şöyle:

MAKALÂT: Üstadın 1908 ile 1920 arasında değişik gazetelerde yayınlanan ve ihtiva ettikleri orijinal fikirlerle tazeliğini hâlâ koruyan makaleleri.

NUTUK: İkinci Meşrutiyetin ilanından üç gün sonra Sultanahmet Meydanında düzenlenen mitingde Üstadın irad ettiği “Hürriyete hitap” nutku; Prens Sabahaddin Beye cevap; İstanbul’da Kürtlere telkinat; gazetelerle ilgili bir değerlendirme; meşrutiyete dair telkinat.

DİVAN-I HARB-İ ÖRFî: Üstadın 31 Mart olayından sonra yargılandığı ve beraatle çıktığı sıkıyönetim mahkemesindeki müdafaası; sıradışı davranışları sebebiyle gönderildiği tımarhanedeki doktorla ilginç diyalogları; Zaptiye Nâzırı Şefik Paşayla muhaveresi.

MÜNAZARAT: Üstadın 1910’da şark aşiretlerini dolaşarak meşrutiyet, istibdat, hürriyet, azınlıklara bakış, şeyhler ve ağalar, Medresetüzzehra gibi konulardaki sorulara verdiği cevaplar.

HUTBE-İ ŞAMİYE: Üstadın 1911’de Şam Emevî Camiinde, yüz âlimin de bulunduğu on bin kişilik bir cemaate, İslam dünyasının hastalık ve problemleri ve çareleri konusunda yaptığı konuşma.

DEVAÜ’L-YEİS ZEYLİNİN ZEYLİ: Hutbe-i Şamiye’nin devamı ve tamamlayıcısı olan bir broşür.

NOKTA: Tevhid, melâike ve haşir hakikatlerinin ispat ve izah edildiği bir eser.

HUTUVAT-I SİTTE: İstanbul’daki İngiliz işgalcilerin Anadolu’daki kurtuluş hareketine karşı yaptıkları aldatıcı propagandaları çürüten bir broşür.

SÜNUHAT: Bazı Kur’an ayetlerindeki hakikatlerin güncel hadise ve gelişmelerle yorumlandığı bir risale; Birinci Dünya Harbi sonrasında İslam âleminin durumunun tahlil edildiği “Rüyada bir hitabe.”

RUMUZ: Yine Kur’an hakikatlerinin ve savaş yıllarındaki güncel hadiselerin tahlil edildiği bir kitapçık.

ŞUÂAT-I MARİFETÜ’N-NEBî (asm): Resul-i Ekrem’in (asm) peygamberliğinin ispat edildiği bir eser.

TULUAT: Münazarat’taki metodla, dinin hakikatlerinin ve güncel gelişmelerin orijinal cevap ve izahlarla tahlil edildiği bir risale.

İŞÂRAT: Orijinal hakikatlerin veciz ifadelerle açıklandığı bir broşür.

HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ: Üstadın yeğeni ve yardımcısı Abdurrahman’ın, Eski Said dönemi eserlerinden derlediği ve iki bölüm halinde yayınlanan vecizeler.

LEMAAT: Üstadın “nazma benzer nesir” tarzında yazdığı ve Risale-i Nur’daki hakikatlerin fihristi mahiyetinde bir eser.

Eski Said döneminde yazılmış olmakla beraber, külliyattaki hakikatlerin bir anlamda çekirdeklerini ve ayrıca siyasî-içtimaî konularda bugün de geçerli tesbit ve ölçüleri ihtiva eden bu eser de mutlaka okunmalı ki, Üstad tam olarak anlaşılabilsin.

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