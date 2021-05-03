Kapanma günlerinde e-gazete

Bir yılı aşkındır devam eden salgın sürecinde gazete dağıtımında baş gösteren sıkıntılar, yaş sınırlamaları sebebiyle özellikle 65 yaş ve üstü okurların gazeteye ulaşmasının çok zorlaşması, hattâ sokağa çıkma yasağı günlerinde adeta imkânsızlaşması, e-gazete alternatifini öne çıkardı.

Bu sebeple, geçen yıl Nisan ayında bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği kampanyası başlattık. Yoğun ilgi gördü.

Yanı sıra, ücretli abonelik talepleri de arttı ve kayda değer bir e-gazete aboneliği gerçekleşti.

Son açıklanan 17 günlük kapanma sürecinde de hafta sonları e-gazete uygulamasına devam edeceğiz.

Bayram günlerindeki durumu netleşince duyuracağız.

Diğer günlerde kâğıt baskımız olacak.

Birçok gazete bayiinin de devredışı kaldığı bu sıkıntılı durumda, mahallere giden gazetelerin iade olmaması için her zamankinden çok daha farklı bir hassasiyet gösterilmesini okuyucu ve temsilcilerimizden özellikle istirham ediyoruz.

Bu arada, e-gazete için başlattığımız yeni kampanya ile, kaldığımız yerden devam etmeyi ve abone sayımızı daha yüksek rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz.

Kapanma günlerinde isteyen herkes herhangi bir ücret ödemeden e-gazetemizi takip etme imkânı bulacak.

Mevcut ortamda hem olumsuz şartları yapabildiğimiz ölçüde aşabilmek, hem gazetemizi daha çok insana tanıtıp ulaştırabilmek için e-gazete kampanyamızı daha fazla sahiplenmemiz; e-gazete abonesi değilsek bir an evvel abone olmamız ve ulaşabildiğimiz diğer insanları da abone olmaya teşvik etmemiz büyük önem taşıyor.

Bunu yapabildiğimiz ve yaygınlaştırabildiğimiz ölçüde, koronaya bağlı yasak ve kısıtlamaların yol açtığı krizi, gazetemizin daha çok tanıtılması ve okunması noktasında fırsata çevirebiliriz.

Onun için, bu sıkıntılı süreçte gazetemizin hizmetini sürdürebilmesi için bu kampanyamıza daha güçlü bir destek verilmesini bekliyoruz.

Kampanyamıza katılmak için tıklayınız:

https://www.yeniasya.com.tr/e-gazete

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Hastalar Risalesi de Arapça’da

Temsilciler Heyetimizin kararıyla kurulan YUHİB (Yurtdışı Hizmetler Birliği) tercüme ve yayın çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu meyanda bir proje daha tamamlandı:

Hastalar Risalesi de Arapça’ya çevrilerek basıldı ve dağıtımı başladı.

Hatırlanacağı gibi, daha önce de Uhuvvet Risalesi’nin Arapçası çıkmıştı.

Hutbe-i Şamiye’nin son baskısında Arapça orijinali de mevcut.

Kâzım Güleçyüz’ün İttihad-ı İslâm kitabının İngilizce ve Arapça tercümeleri de basılmış olarak okurların hizmetinde.

Arapça tercümeleri gerçekleştiren İbrahim Ersoylu’ya tekrar tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tabiat Risalesi’nin Japonca tercümesini yapan Hatice Demir’e de.

Bu mütevazi adımların arkası hızlanarak gelecek ve diğer dillerdeki yayınlarımız da güçlenerek devam edecek inşaallah.

Fiilî ve kavlî dualarınız ve desteğinizle.