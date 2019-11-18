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18 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kitap Fuarlarında sıra Şanlıurfa ve Mersin’de

Yeni Asya'dan Size
18 Kasım 2019, Pazartesi
Eylül’de Manisa ile başladığımız kitap fuarı sezonuna Ekim’de eşzamanlı olarak gerçekleşen Ankara Fuarı ve Konya Kitap Günleri ile devam ettik.

Bu arada Biga Fuarındaki standımızı da listeye eklememiz lâzım.

Geçen hafta yazdığımız gibi, sıra bu Cuma 22 Kasım’da açılıp 1 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek olan Şanlıurfa ve 23 Kasım’da açılıp 1 Aralık akşamına kadar açık kalacak olan Mersin Kitap Fuarlarında.

Yeni Asya olarak bu fuarlarda da Risale-i Nur Külliyatı ve gazetemiz başta olmak üzere yayınlarımızı tanıtacak ve özel indirimlerle kitapseverlere sunacağız.

Şanlıurfa’da imza ve söyleşi etkinliklerimiz de olacak.

Fuarın açılacağı 22 Kasım Cuma günü Şemseddin Çakır 13:00-18:00 arasında kitabını imzalayacak.

23 Kasım Cumartesi aynı saatlerde Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün imza programı var.

Güleçyüz aynı gün ayrıca 16:00-16:45 arasında “Bediüzzaman’a göre adalet ve hürriyet” konulu söyleşide okurlarıyla sohbet edecek.

24 Kasım Pazar günü ise İslâm Yaşar’ın yine aynı saatlerde imzası ve “İnsanı ve kâinatı okumak” konulu söyleşisi olacak.

30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazartesi günleri de Yasemin ve Sebahattin Yaşar aynı saatlerde kitaplarını imzalayacaklar.

Ayrıca Sebahattin Yaşar’ın Cumartesi günü 16:00-16:45 arasında “Hayatta pozitif prensipler” konulu söyleşi programı var.

Bu illerimizdeki bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

Ve bu fuarlarda Risale-i Nur’un ve medyadaki dili olan Yeni Asya’nın bayrağını dalgalandırmamıza katkıda bulunan bütün okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

***

Okuyucu ilanları

8 Kasım’da idrak ettiğimiz Mevlid Kandili üzerinden günler geçmesine rağmen farklı illerden okurlarımızın tebrik ilanları devam ediyor.

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte gazetemize destek olma amacıyla verilen bu ilanlar için bütün okurlarımıza teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi, yarım asırlık tarihimizde bütün sıkıntıları önce Allah’ın yardımı, sonra şahs-ı manevînin hiçbir hal ve şartta sarsılmayan desteğiyle, hep birlikte hizmete daha çok sarılıp sahip çıkarak aştık.

Yine öyle yapacak ve dünya durdukça bu bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz inşaallah.

Yolumuz açık, Allah yardımcımız olsun.

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