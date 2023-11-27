Kitap fuarlarında Yeni Asya

Yeni hizmet döneminde farklı illerimizde peş peşe açılan kitap fuarları, Yeni Asya’nın ve medyadaki dili olduğu Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarımızın birçok kişiye ulaşmasına ve çok güzel neticelere vesile oluyor.

Fuarlarla ilgili olarak, yapıldıkları yerlerdeki arkadaşlarımızın yazdığı intibalardan bazı örnekleri aktaralım:

İhsan Erdoğan (Manisa): “Standımıza uğrayanların büyük ekseriyeti, ‘Allah sizlerden razı olsun. Risale-i Nur’ları görmeye ve satın almaya hasret kalmıştık. Ama Allah’a şükür ki Yeni Asya diye bir yayınevi bu işi yüklenmiş ve fuar aracılığıyla bizlere takdim ediyorlar’ dedi. Hatta bir ziyaretçi ‘Risale-i Nur’ları almak için fuara geldim. Kendi kendime dedim. Eğer Yeni Asya yoksa hiçbir kitap almadan geri dönecektim’ diyerek, bizleri görünce çok sevindiğini söyledi, takdir ve tebriklerini iletti.”

Salih Sütçüoğlu (İzmir): “Yeni Asya standımız doldu taştı. Gelenler güler yüzlü görevli kardeşlerimizin ilgisi ile karşılandılar. Başta mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim olmak üzere, Risale-i Nur’lar, ahiretten bahseden dinî eserler, öğretici çocuk kitapları en çok ilgi gören kitaplardı. Bilhassa hanım okuyucuların kitaplara daha fazla ilgi gösterdiğine şahit olduk.”

Nimet Ortakaş (Kayseri): “Bu sene de kitap fuarında ilanat hizmeti çok güzel bir şekilde ifa edildi. Küçük masum çocukların Risalelere ilgisi ‘tanımadığı halde olağanüstü.’ Bir beyefendi öğrencileri bizim standa getirdi. ‘Çocuklar, buradan ne isterseniz alın, hepsi faydalı. Bu eserler (Risale-i Nur’lar) okullarda okutulmalı’ dedi.”

Abdülbaki Çimiç (Samsun): “Bizi arayanlar gelip buluyor. Sokaklarda hangi insanı durdurup ‘Gel sana Risale-i Nur’dan bahsedeyim’ diyebiliriz? Fuar vesilesiyle insanlar bize yaklaştılar, yanımıza geldiler ve biz de onlara Risale-i Nur ve Bediüzzaman’dan hakikat çekirdekleri ekmeye çalıştık.”

Sertaç Lüser (Mersin): “Önceki senelere nazaran en fazla kitap ve külliyat sattığımız, ayrıca hediye verdiğimiz fuar bu oldu. Büyük boy, orta boy ve özel termo deri külliyat yok sattı. Tüm satılan külliyatların ilk defa Risale-i Nur’la tanışan kişilerce alınması ayrı bir sevinç kaynağıydı. Uzaktan baktığınızda standa gelmeyecek gibi düşündüğünüz kişilerin külliyat sorup bizim de ciddi indirimlerimiz sonrası alması fuarın farklı meyvelerinden oldu.”

Adem Başkaya-Selman Konyalıoğlu-Mustafa Şimşek (İstanbul): “Sektörün duayeni ve öncüsü olan Yeni Asya’nın fuarda olması ziyaretçilerin ilgisini uyandırdı. Birçok ziyaretçi, Risaleleri daha önce okumuş olmalarına rağmen, bir süredir okuyamadıklarını ifade etti. Biz de kendilerine cep ve çanta boy Risalelerden hediye ettik. Risale-i Nur’ları tanımamış birçok ziyaretçiye de aynı hediyelerden verme, Risale-i Nur’ları tanıtma ve vakıf tanıtım kartlarımız yoluyla iletişim fırsatı bulduk.”

***

Şanlıurfa’dan sonra Burdur ve Ankara Kitap Fuarları

Dün sona eren ve yoğun ilgi gören Şanlıurfa Kitap Fuarından sonra, geçen Cumartesi açılan Burdur Kitap Fuarı Pazar'a kadar devam edecek. Burdurlu kitapseverleri standımıza bekliyoruz. Ardından bu hafta sonu da ATO’nun Kitap Fuarı başlayacak. 1 Aralık’ta açılıp 10 Aralık Pazar günü sona erecek olan ATO Fuarındaki Yeni Asya standına Ankaralı kitapseverleri bekliyoruz.

***

Bulmaca

Uzun zamandır istenen günlük bulmacalara 15 Kasım’da tekrar başladık. Bulmacaların hazırlanmasındaki emeği ve gayreti için Erdal Odabaş’a teşekkür ediyoruz.