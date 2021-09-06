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6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Musibetlerin Dili’ne yoğun ilgi

Yeni Asya'dan Size
06 Eylül 2021, Pazartesi
Geçen hafta bu sütunlarda yer verdiğimiz Musibetlerin Dili’ne özel kampanyamız büyük ilgi görüyor.

2. baskısı kısa zamanda tükenen eserin 3. baskısı da yapıldı. 

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 160 sayfalık kitap, üç ana bölümden oluşuyor.

Eserde musibet ve felâketlerle sarsıldığımız günümüzde Risale-i Nur’daki Kur’ânî hakikatlerle sunulan manevî devalar yer alıyor.

İstanbullu okuyucularımızın 5 bin adet alarak önemli bir katkı sundukları kampanyaya ilgi Anadolu çapında da artarak devam ediyor.

Kampanyaya konu olan kitabımız, orman yangını ve sel felâketlerinin yaşandığı bölgelerdeki afetzedelere ulaştırılıyor.

Maruz kaldıkları musibet karşısında en fazla ihtiyaç duydukları şeylerden biri olan manevî tesellî mesajlarının yer aldığı bir reçete olarak.

Musibetlerin Dili yeniasyakitap.com'da, tıklayınız

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Kadim okurlarımızın çok iyi bildiği gibi, felâket ve musibet dönemlerinde bu tür yayınları hep yaparak geliyoruz.

Bunlardan biri, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Risale-i Nur’daki zelzele bahislerinden derleyerek hazırladığımız ve gazeteyle birlikte verdiğimiz İlahî İkaz: 

Deprem broşürüydü.

O zaman bu broşür çok ses getirdi, yankı yaptı, medyada haber konusu oldu.

Dahası, depremden iki ay kadar sonra Kocatepe Camii’nde düzenlediğimiz Bediüzzaman Mevlidi’nde rahmetli Kutlular Ağabey gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine “Deprem İlahî ikazdır” mesajını bir kez daha seslendirdi.

Ve bu sebeple üzerine gidildi.

DGM’de soruşturma ve dava açıldı, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi ve Kutlular Ağabey 276 gün cezaevinde tutuldu.

Bilâhare bu karar AİHM’den döndü.

O dönemde Yeni Asya yazarlarının çoğu da İlahî ikaz mesajını vurgulayan yazıları sebebiyle DGM’lerde yargılandı, mahkûmiyetler aldı.

Bunlara karşılık asla geri adım atmadık, uyarıcı yayınlarımıza devam ettik.

Kutlular Ağabeyin açıklamalarından derlediğimiz Sözlerimin Arkasındayım, Demokrasi İstiyoruz, İnsanca, Müslümanca ve Hür Yaşamak İstiyoruz gibi broşürler çıkardık.

Keza Helak Olan Kavimler gibi broşürler de yayınladık.

Ve bütün baskılara ve karşı propagandalara rağmen bu gayretlerimiz yerine ulaştı, İlahî ikaz mesajı toplumda mâkes buldu.

Kampanyası devam eden Musibetlerin Dili, o silsilenin son halkası.

Destek veren bütün okurlarımıza teşekkür ediyor; Rabbimizden bu musibetleri üzerimizden kaldırmasını ve bunun için gereken feraset ve idrake hepimizi ulaştırmasını diliyoruz.

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