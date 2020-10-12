Neşriyat toplantıları

Yıllık yayın faaliyetlerimiz, her yaz Barla’da mağaza ve satış temsilcilerimizle yaptığımız toplantılarda görüşülüp karar altına alınıyor.

Bu sene 14-16 Ağustos tarihlerinde tertiplediğimiz toplantıda alınan kararları daha önce bu köşede yayınlamıştık.

Alınan kararların hayata geçirilmesi ve sahadaki icraatların izlenmesi için ise mağaza ve satış temsilcilerimizle ayda bir, Türkiye neşriyat temsilcilerimizle de iki ayda bir olmak üzere toplanıyoruz.

Pandemi şartları sebebiyle online (çevrimiçi) olarak yapılan ilk Türkiye Neşriyat temsilcileri toplantımız 4 Ekim tarihinde gerçekleşti. Daha önce de mağaza temsilcilerimizle bir araya gelmiştik.

Türkiye’nin muhtelif il ve ilçelerinden temsilcilerimizin katıldığı toplantıda kampanyası devam etmekte olan Yeni Tanzim Risale-i Nur Külliyatımız, basılı gazetenin elden dağıtımı için altyapı oluşturulması, abonelik sistemine geçiş, tanıtım gazetesi, e-gazete kampanyası, dergilerin satışının arttırılması ve 2021 yılı takvimi gibi konu başlıkları gündeme alınarak verimli müzakereler yapıldı. Temsilcilerimiz değerli ve ufuk açıcı görüş ve teklifleriyle toplantımıza önemli katkılar sundular.

İlk konu başlığımız olan Yeni Tanzim Risale-i Nur Külliyatı kampanyası ile ilgili geniş bir değerlendirme yapıldı. Bu konuda bütün mahallerimizde hem Külliyat alarak ve hem de billboard çalışması yaparak kampanyaya katkıda bulunulması tavsiye edildi. Ve bu hususta aktif çalışan temsilcilerimiz yaptıkları çalışmalardan örnek detayları paylaştılar.

“Yeni Tanzim Külliyat’ın kampanya tanıtımının, mümkün olan tüm mecralar kullanılarak en iyi şekilde yapılması” konusu üzerinde duruldu.

Başarılı bir reklam kampanyası yürütüldüğü belirtilerek, her hamle öncesinde geniş ilân ve reklam kampanyaları ile okuyucunun önüne çıkılmasının yararlı olacağı ifade edildi.

Basılı gazetenin elden dağıtım sisteminin yaygınlaştırılmasının önemi ve şartların bizi buna zorladığı vurgulanarak, her mahalde ASPAŞ abone bayii açılması kararlaştırıldı.

“+1 gazete” sloganıyla ve imkânı olan her abonenin bir gazete daha almasını öngören kampanya hakkında da bilgi verildi.

E-gazete için “12 ay abone olan herkese +1 ay bizden” kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Bediüzzaman ve Yeni Asya 2021 takvimlerimizin Ekim sonu mağaza ve temsilcilerimize gönderilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

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15 Ekim’e kadar uzatılan Yeni Tanzim Külliyat kampanyasında sondört güne girdiğimizi ve son günün Perşembe olduğunu hatırlatalım.