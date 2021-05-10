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10 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Ramazan’ı uğurlarken

Yeni Asya'dan Size
10 Mayıs 2021, Pazartesi 00:01
Bir Ramazan-ı Şerifi daha uğurlamanın hüznünü yaşarken, bir Ramazan Bayramına daha hazırlanıyoruz.

Başta Kutlular Ağabey olmak üzere, geçen bayramda aramızda olup da bu bayrama erişemeyenlere, rahmet-i Rahman’a kavuşmuş bütün sevdiklerimizle birlikte rahmet niyaz ediyoruz.

Bu Ramazan’ı da korona kısıtlamalarının, devam eden hukuksuzlukların, pandemiyle birlikte ağırlaşan ekonomik krizin gölgesinde idrak ettik.

Dileğimiz, bu sıkıntılar için kadere fetva verdiren umumî hataların artık fark edilip bunlardan samimî bir istiğfarla vazgeçilmesi ve bunca yaşananlardan ibret alınıp doğru dersler çıkarılarak yola devam edilmesi.

Bu manaların idrak edilerek gereklerinin yaşandığı Ramazan ve bayramlara hep birlikte ulaşmak niyazıyla, şimdiden okurlarımızın ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlar ve saadetler getirmesini diliyoruz.

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3 gün bayram molası

Bayram günlerinde (Perşembe, Cuma, Cumartesi) gazetemizin kâğıt baskısı yapılmayacak, PDF sayfalarımıza da ara verecek ve 16 Mayıs Pazar günü devam edeceğiz inşaallah.

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Ramazan sayfamız için teşekkür

Her sene olduğu gibi, bu Ramazan’da da güzel bir Ramazan sayfası ile huzurunuza çıktık. Sayfamıza yazı ve şiirleri ile katkıda bulunan değerli okuyucu ve yazarlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. 

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Allah kabul etsin

Köşemizde yaptığımız “Zekâtlar hizmetlere ve manevî cihada” vurgularımıza duyarlılık göstererek gereğini yerine getiren ve zekâtlarını hizmetlere yönlendiren bütün okuyucularımıza teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Zor şartlarda, kimseden birşey istememeyi, karşılıksız birşey almamayı ve kabul etmemeyi gerektiren istiğna düsturuna hassasiyetle riayet ederek ve prensiplerden de taviz vermeden sürdürülen Risale-i Nur hizmetlerine zekâtlarla da omuz vermek, elbette ki bu hizmete gönül vermiş ve ömrünü vakfetmiş ihlâs kahramanlarının işiydi.

Ve bunu her zaman olduğu gibi örnek bir sahibiyet duygusuyla yerine getirdiler.

Tekrar tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Allah zekâtlarınızı kabul etsin.

***

28 Şubat’ta Kutlular Ağabey

6 Nisan’da dar-ı bekaya irtihal eden Kutlular Ağabeyle ilgili yayınlarımız devam edecek.

28 Şubat döneminde, 17 Ağustos depreminden sonra “Deprem İlahî ikazdır” dediği için yargılandığı ve hapis cezası aldığı süreçte yaptığı konuşmaları, basın toplantılarında sorulara verdiği cevapları, cezaevinde iken İlnur Çevik’e yazdığı ve Turkish Daily News gazetesinde yayınlanan mektubunu... neşredeceğiz.

Ayrıca bir hatıra defteri açıyoruz ve Kutlular Ağabeyle hatırası olanların bunları yazıp göndermelerini rica ediyoruz.

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