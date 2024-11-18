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18 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yeni Asya Medya Grubu ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Yeni Asya'dan Size
18 Kasım 2024, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grubu, Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip, okuyucuları ile güçlü bağlar kuran bir kuruluştur.

Risale-i Nur’un evrensel mesajlarını günümüz insanına ulaştırma misyonuyla yola çıkan neşriyat hizmetlerimiz, objektif habercilik, demokratik değerler ve manevî ilkeler çerçevesinde yayıncılık faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yeni Asya Medya Grubu için sosyal sorumluluk, sadece kâr amacı gütmekten öte, toplumun ihtiyaçlarına destek olmak ve insanlığa hizmet etmek anlamına gelir. Bu anlayış, inancımızın insan sevgisi, kardeşlik, adalet ve merhamet gibi temel değerlerine dayanmaktadır. 

Okuyucularımızın ve bizim gerçekleştirilebileceğimiz projeler:

• Gönüllülük Platformu: Okuyucularımız, ilgi alanlarına ve kabiliyetlerine göre gönüllü olarak katılabilecekleri projeler geliştirilebilir. Meselâ; eğitim gönüllülüğü, çevre temizliği, sosyal yardım projeleri gibi farklı alanlarda çalışmalar yapılabilir.

• Kitap ve Dergi Kampanyaları: İhtiyaç sahibi okullara, kütüphanelere ve cezaevlerine kitap ve dergi bağış kampanyaları düzenlenebilir.

• Seminer ve Konferanslar: Okuyucuların katılımıyla düzenlenecek seminer ve konferanslarda, güncel konular ve Risale-i Nur’un mesajları kamuoyuna sunulabilir.

• Sosyal Medya Kampanyaları: Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak, farkındalık oluşturan kampanyalar başlatılabilir. Örneğin, #BirKitapBirUmut, #ÇevreBilinci gibi etiketlerle paylaşımlar yapılabilir.

• Çevre Projeleri: Ağaçlandırma, geri dönüşüm gibi çevre projelerine okuyucuların katılımı sağlanarak, çevre bilinci aşılanabilir ve böylece kamuoyunda görünür hale gelinebilir. Okuyucularımızla birlikte gerçekleştirilecek çevreyi koruma kampanyaları, fidan dikim etkinlikleri ve geri dönüşüm projeleri ile genç nesillerle iletişim kurulabilir. 

• Gençlerle İnanç ve Değerler Buluşmaları: Günümüzün gençliği, hızla büyüyen teknoloji odaklı mesajlara muhatap olmaktadır. Bu duruma karşı, kendine ve Yaratıcısına yabancılaşan gençlere, Risale-i Nur’un rehberliğinde inanç ve değerler eğitimi üzerine buluşmalar organize edilebilir. Bu buluşmalarda inanç, maneviyat ve toplum içinde olumlu rol modeli olma konuları işlenerek, gençlerin güçlü bir inanç temeli ile hayata tutunmaları desteklenebilir.

• Aile İçi Eğitim ve Değerler Atölyeleri: Aile, toplumun en küçük ve en önemli yapı taşıdır. Risale-i Nur’un aile bağları üzerine vurgu yapan mesajlarından yola çıkarak, aile içi değerler, sağlıklı iletişim ve ailede manevî eğitimin önemine odaklanan atölyeler düzenlenebilir. 

•Afetlerde Dayanışma Projeleri: Ülkemizde son yıllarda sıklıkla yaşanan afetler, dayanışmanın önemli ve bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Yeni Asya Medya Grubu ve okuyucular olarak, afetler sonrasında topluma destek sağlama projelerinde yer almak, insanların manevî destek ve ihtiyaçlarını karşılayacak lojistik destek sağlamak, toplumsal birlik ve dayanışmaya katkıda bulunacaktır. Özellikle manevî değerlerin ön plana çıkartıldığı destek projeleri hayata geçirilebilir.

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TAKVİMLERİMİZ ÇIKTI 

2025 yılı Yeni Asya ve Bediüzzaman takvimlerimiz hazır. Yeni Asya Takvimi üç bölge ve 4 çeşit karton manzaralı olarak, Bediüzzaman Takvimi ise iki bölge ve iki karton manzaralı olarak hazırlandı.  

Bediüzzaman Takvimi geçen hafta satış mağazalarımız ve temsilciklerimize gönderilmeye başlandı. Yeni Asya Takvimi ise bugün sevk edilmeye başlanacak. Bediüzzaman Takviminin liste fiyatı 250 TL, Yeni Asya Takviminin liste fiyatı ise 90 TL olarak belirlendi.

Hayırlı ve bereketli haftalar dileriz.

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