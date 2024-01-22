Yeni Asya’nın dijital Külliyatı hizmetinizde

Yeni Asya Neşriyat’ın çok uzun zamandır beklenen dijital Risale-i Nur Külliyatının güncel versiyonu nihayet okurların hizmetine sunuldu.

Uygulamada getirilen yenilikler açılış sayfasında şöyle sıralanıyor:

* Kur’an, Cevşen ve Tesbihat eklendi.

* Kur’an-ı Kerimde internet üzerinden sesli okuma özelliği eklendi.

* Uygulamada sayfalar baskı eserlerle uyumlu olarak hazırlandı.

* Sözlük açıklaması olan kelimeler farklı renkte gösterildi.

* Sözlük anlamlı kelimelere tıklandığında gösterim eklendi.

* Seçilen metin için not ekleme, kopyalama, renklendirme ve paylaşım özellikleri ile rumî tarih varsa tarih dönüştürme özellikleri eklendi.

* Eserler içinde not eklenmiş sayfalarda ilgili notu görmek için ikon eklendi.

* Seçilen metni paylaştırma sırasında özelleştirmenize imkân sunan özellikler eklendi.

* Eserleri okuma sırasında yazı boyutu, arka plan rengi gibi değişiklikleri yapabileceğiniz ayarlar eklendi.

* Uygulama son okunan sayfayı hafızasında tutmaktadır.

* Her sayfa için ayraç koyma özelliği eklendi.

* Eser okuma takibi sayfası eklendi.

* Arama sayfasının daha sağlıklı ve doğru veriler göstermesi için geliştirmeler yapıldı.

* Risale-i Nur eserleri içinde tefeül özelliği eklendi.

* Otomatik kaydırma ile kesintisiz okuma özelliği eklendi.

Uygulama ile Yeni Asya baskısı Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şualar, Asa-yı Musa, Zülfikar, İman ve Küfür Muvazeneleri, Tılsımlar, İşaratü’l-İ’caz, Mesnevî-i Nuriye, Fihrist, Tarihçe-i Hayat, Barla-Kastamonu ve Emirdağ Lahikaları, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Eski Said Dönemi Eserleri, Muhakemat ve Risale-i Nur’da Hz. Muhammed (asm) eserlerini cep telefonunuzdan okuyabilirsiniz.

Uygulamayı şu link üzerinden telefonunuza yükleyebilirsiniz:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeniasya.ya_risalei_nur

Uygulamanın APPLE versiyonunu da şu linkten indirebilirsiniz:

https://apps.apple.com/us/app/risalei-nur-külliyatı/id6474980155

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Bu projeyi yoğun bir çalışma ile tamamlayıp hizmete sunan Bilal Şimşek ve ekibine teşekkür ediyor ve sıradaki diğer dijital yayıncılık projelerinin de bir an önce sonuçlanmasını bekliyor, başarılar diliyoruz.