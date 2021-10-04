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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni dönemde önceliklerimiz

Yeni Asya'dan Size
04 Ekim 2021, Pazartesi
Gerçi Risale-i Nur hizmetinin mevsimi, dönemi olmaz. Çünkü hayatın bütün safahatını kuşatıp kucaklayan ve hiçbir ara vermeden, boşluk bırakmadan hayat boyu devam edecek olan bir hizmet.

Mevsim ve dönemlerin, olsa olsa hizmetin kendi şartlarına göre şekillenmesinde tesiri olur. Yoksa hizmette hiçbir şekilde hiçbir zaman kesinti olmaz, olmamalı.

Nitekim lâhikalarda da yaz, kış, bahar gibi mevsimlerin hizmet serencamındaki etkilerine dikkat çekilip, o şartlara göre nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair tavsiye ve ikazların dile getirildiği birçok örnek var.

Bu çerçevede sonbahara ve ardından kışa girmeye hazırlanırken, okulların açıldığı, şehirlerdeki sosyal hayatın ve toplumsal ilişkilerin hareketlendiği bu dönemde hizmetler de ona göre şekilleniyor.

Böyle bir ortamda yayın hizmetlerimiz açısından önceliklerimizi sıralarsak:

GAZETEMİZ: 52 yılı aşkın bir süredir Risale-i Nur’un medyadaki dili ve bayrağı olarak hizmetini devam ettiren Yeni Asya’ya hele şu zor süreçte çok daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Hem kâğıt baskıdaki tirajımızı, hem de e-gazete abone sayımızı daha yüksek seviyelere çıkarma çalışmaları, değişmeyen ve sürekli tekâmül eden bir gündemimiz ve hedefimiz olmalı.

KİTAPLARIMIZ: Yayıncılıkta gidişatın dijitale ve görsel yayınlara doğru hızla ilerlediği ve basılı kitaba ilginin buna paralel olarak düşmeye devam ettiği bir süreçteyiz. Bu durum birçok yayıncı gibi bizi de zorluyor. Aşmak için, okurlarımızın yayınlarımıza daha fazla sahip çıkması çok önemli. Kitabı tekrar toplumun ve gençlerin gündemine taşımak için mümkün olan her yolu kullanmamız gerekiyor: Hediyeleşmelerde muhataplarımızın ilgi alanlarına göre seçeceğimiz kitapları tercih etmek, nikâhlarda şeker yerine kitap dağıtmak, kitap ödüllü yarışmalar düzenlemek, yazarlarıyla kitapları eksenli sohbet programları organize etmek gibi...

DERGİLERİMİZ: Kitap için yazdıklarımız, dergilerimiz Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum ve Köprü için de geçerli. (Bu arada İstanbul Sirkeci Garında düzenlenen ve 4 dergimizin de katıldığı dergi fuarı, gerek tanıtım açısından, gerekse düzenlediğimiz etkinliklerle çok istifadeli oldu. Organizatörlere teşekkür ediyoruz.)

KAMPANYALARIMIZ: Geçen dönemde başlattığımız Külliyat, Cevşen, Camiüs-Sağîr ve “cezaevlerine kitap” kampanyalarımız devam ediyor. Bunlara ilgi ve desteğinizin de artarak sürmesini diliyor, rica ediyor ve bekliyoruz.

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KİTAPLIK EKİMİZ YENİDEN

Yeni sezonla birlikte Kitaplık ekimizi geçen Cumartesi’den itibaren tekrar vermeye başladık. Yeni çıkan kitaplarımızla, önceden çıkmış olup da gündeme uygun düşen eserlerimizin tanıtıldığı ve hatırlatıldığı ekimizin yeni dönemdeki ilk sayısında Nur’un İlk Kapısı ve Âyetü’l-Kübra’nın yeni baskıları, Bediüzzaman Modeli, Harika Değerler Eğitimi Seti ve Musibetlerin Dili kitaplarımız hakkında bilgi verildi. Ekimiz iki haftada bir Cumartesi günleri yayınlanacak inşaallah.

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