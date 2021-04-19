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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Zekât ayı

Yeni Asya'dan Size
19 Nisan 2021, Pazartesi 00:01
Camilerin kilitli, Cuma ve teravihlerle toplu iftarların iptal olduğu buruk bir Ramazan’ı idrak ederken, kader noktasında buna sebebiyet veren günah, isyan ve zulümlerin bir an önce sona ermesini ve Rabbimizden affını, mağfiretini ve bu hali üzerimizden kaldırmasını niyaz ediyoruz.

Ramazan deyince gündeme gelen konulardan biri zekât ve fitre. Ve korona musîbetinin, birikip ödenmemiş zekâtların toplu halde elimizden çıkmasına yol açtığını da hatırlayarak, ay sonunu beklemeden konuyla ilgili bazı hususları dikkatlere sunmak istiyoruz.

Üstad diyor ki: “Büyük bir çeşme var; şimdiye kadar suiistimal ile şuristana (çöle) dağılıp bazı aceze ve seeleye (düşkünlere ve dilencilere) neşvünema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız; mesai-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz, sonra da bostan-ı kemalâtınıza su veriniz. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir menbadır.”

Bu ifadeler üzerine gelen sual:

“Nedir o çeşme?”

Cevap: Zekât. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 272)

Demek ki, Üstad zekâtın rastgele değil, muktezaya uygun olarak en verimli şekilde değerlendirileceği adrese verilmesini istiyor.

Bu adresin neresi olduğunu da yine aynı eserin sonunda detaylı şekilde izah ettiği Medresetüzzehra projesi olarak ifade ediyor ve bu projenin varidatı, yani gelir kaynakları ile ilgili bir soruya verdiği cevapta zekâtı da zikrediyor:

“Zekâttır. Zira biz hem Hanefî, hem Şafiîyiz. Bir zamandan sonra o Medresetüzzehra, İslâmiyete ve insaniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı kendine münhasır edecektir. Bahusus, zekâtın zekâtı da olsa kâfidir.” (age, s. 293)

Bu ifadeler, çokça sorulan “Kurumlara zekât verilir mi?” sualine bizzat Üstadın verdiği bir cevap olarak da okunmalı.

Demek ki, verilir.

Hele Medresetüzzehra gibi bir projeye zekâtların tamamı verilse yine yeridir.

Peki, Medresetüzzehra’dan neyi anlamamız gerekir?

Üstadın hayatının en mühim gayelerinden biri olan bu proje ne yazık ki maddeten tesis edilemedi, ama her yerdeki şubeleriyle manen aktif durumda.

Ve şu aşamada öncelik, manevî Medresetüzzehra’nın ihtiyaçlarını karşılamak olmalı. Zekâtlar buraya akmalı.

Evet, manevî Medresetüzzehra deyince, Nur hizmetinin bütün şubeleri, talebeleri ve neşriyat hizmetleri, bu kapsama girer. 

İçinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte, bilhassa şu dönemde önceliğin münhasıran merkeze verilmesi hususunu meşveretlerimizin takdirine arz ediyoruz.

Merkezin adresi, gazetemizde çıkan duyurularda gösteriliyor.

Allah zekâtlarımızı en isabetli şekilde en uygun adrese ulaştırmaya muvaffak kılsın ve kabul eylesin inşaallah.

***

Ramazan kampanyası

Yeni Asya Neşriyat’ın Ramazan kampanyasında, yeniden tanzim edilen hadis kitabı Câmiü’s-Sağîr Tercüme ve Şerhinin bir versiyonu 280 yerine 182, diğeri 390 yerine 253 TL’den; Fihristli ve Türkçe Açıklamalı Büyük Cevşen 60 yerine 42 TL’den, Fihristli ve Türkçe Açıklamalı Namaz Tesbihatı 30 yerine 21 TL’den temin edilebilir. www.yeniasyakitap.com’dan.

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