Zor bir seneyi uğurlarken

Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin, kuruluşundan itibaren gazeteyi sevk ve idare vazifesini tevdi ettiği ve onca zorluk ve engele rağmen bu görevi şahs-ı manevî ile beraber büyük bir liyakat ve dirayetle ifa eden Mehmet Kutlular Ağabeyi berzah âlemine uğurladığımız hüzünlü ve aynı zamanda çok zor bir seneyi geride bırakmamıza sayılı günler kaldı.

Pazartesi günleri çıkan haftalık köşemizde yılın son yazısını yayınlıyoruz. 2021’in Yeni Asya için nasıl geçtiğini, bazı önemli satırbaşlarıyla birlikte hatırlayalım: * Dövizdeki son tırmanışla zirve yapan genel ekonomik krizin en fazla etkilediği basın-yayın sektöründe kendi yağıyla kavrularak bugünlere gelen gazetemizin yasal hakkı olan resmî ilanının geçen yılın Ocak ayı sonundan beri gasp edilmesi ve özel ilanlarının da doğrudan veya dolaylı müdahalerle kesilmesi sebebiyle yaşadığımız ekstra zorluklar yeni yıla da devredecek. * Basın İlan Kurumunun hukuksuz ve keyfî tasarruflarına karşı açtığımız davada hukukî süreç devam ediyor. * Yine keyfî şekilde gasp edilen basın kartı ve gri pasaport haklarımız için de hukuk mücadelemiz sürüyor. * Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’le Karikatüristimiz İbrahim Özdabak’a verilen tartışmalı mahkûmiyet kararı istinaftan döndü, dava tekrar görülüyor. Savcılıklara yapılan iftira içerikli ihbarlar ise takipsizlik kararlarıyla sonuçlanıyor. * Pandemi sürecindeki kısıtlamalar ve özellikle kapanma dönemlerinde dağıtım sıkıntısı sebebiyle hafta sonlarında kâğıt baskı yapamayışımız, tirajımızı olumsuz etkiledi. * Genel ekonomik sıkıntılarla pandemi şartları, kitap ve dergi satışlarını da düşürdü. * Karşı karşıya olduğumuz sıkıntıları, olabildiğince küçülerek ve olağanüstü tasarruf tedbirleriyle minimize etmeye çalıştık. * Okurlarımızın da samimî ve güçlü desteğiyle, neşriyat hizmetlerimizde bir kesintiye meydan vermeden ayakta kalmayı ve yola devam etmeyi başardık. * Gazete olarak yine ses getiren ve gelişmelere istikamet veren yayınlar yaptık. * 15-20 Temmuz sürecindeki ısrarlı hukuk, adalet ve demokrasi vurgularımız, gelinen noktada, iyice marjinalleşen iktidar çevreleri dışında büyük çoğunluk tarafından da seslendirilir hale geldi. * Cemaat-siyaset-devlet ilişkilerinin “Cemaatlerin işi devleti yönetmek değildir, devlet de cemaatlerden elini çekmeli” şeklinde özetlenebilecek prensip temelinde yürümesi gerektiği hususundaki uyarılarımız hadiselerle tasdik ve teyid edildi. * Aynı şekilde, tek adam rejimine başından beri prensip bazında yaptığımız itirazların isabet ve haklılığı gelişmelerle ortaya çıktı. * 6 partinin, demokrasi, hukuk ve adalet ortak paydasında buluşarak “parlamenter sisteme dönüş” hedefiyle yaptığı müşterek çalışma ve hazırlanan metnin liderler tarafından birlikte açıklanacak olması, Yeni Asya’nın tavsiyesiydi. * Keza erken seçimin gerekliliğini bir buçuk yıl öncesinden dillendiren ilk gazete yine Yeni Asya oldu. Ve gelinen noktada bütün muhalefet partileriyle birlikte toplumun yüzde 70’leri bulan bir ekseriyeti erken seçim istiyor. Bu gündemlerle şekillenecek olan 2022 yılının ülkemiz, İslam âlemi, insanlık ve hizmetlerimiz için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyoruz.

Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.