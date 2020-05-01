Hastalar Risalesi kampanyası Urfa’da

Bazı illerimizin öncülük ettiği, Kur’ân eczanesinden manevî bir reçete olan Hastalar Risalesi dağıtma faaliyetine Şanlıurfa Temsilciliğimiz de katıldı.
Urfa’dan bu hizmete destek olan okuyucularımız şöyle bir açıklama yaptı:
“Risale-i Nurlar, maddî manevî reçeteler ve tedaviler sunmaktadır. Hastalıkların yüzde sekseni manevî olduğu için onun sonucu olarak ruhî rahatsızlıklar, ümitsizlik ve sonucu görememek ve hikmetini bilmemekten dolayı bu günlerde daha da ihtiyaç duyulması dolayısıyla bir hatırlatma ve tanıtma vesilesiyle Şanlıurfa olarak Hastalar Risalesini hediye ediyoruz.”
İstanbul – Yeni Asya
Hastalar Risalesi kampanyası İzmit’te
Samsun’da Hastalar Risalesi dağıtıldı
Hastalar Risalesi kampanyası Nevşehir’de
Eskişehir’de Hastalar Risalesi dağıtıldı
Hastanın hastalıklara bakışı nasıl olmalı?