"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gaye-i hayal

Zehranur Yıldız
07 Haziran 2023, Çarşamba
Eğer bir insanın gaye-i hayali yok ise hayatının da bir amacı ve değeri yoktur.

Çünkü hayatlarımız hayallerimizin mücessem halidir. İlk olarak bir hedef ve hayalimiz yoksa neden olmadığını düşünmeli. Şu dünyada yaratılan her varlığın bir hedefi ve amacı var, mesela karaciğerimizin 500 tane vazifeyi görmesi gibi. Her şeyin bir amacı olsun da halife-i arz makamına, ahsen-i takvim suretine namzet olan insanın bir gaye ve hayali olmasın. Hatta Bediüzzaman hazretleri vicdanımızın ve ruhumuzun dahi bir gayesi olduğundan şöyle bahsediyor:

Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan ‘irade, zihin, his, lâtife-i Rabbaniye’ her birinin bir gayetü’l gayâtı var: İradenin ibadetullahtır. Zihnin, mârifetullahtır. Hissin, muhabbetullahtır. Lâtifenin, müşahadetullahtır. Takva denilen ibadet-i kâmile, dördünü tazammun eder. Şeriat, şunları hem tenmiye, hem tehzip, hem bu gayetü’l-gayâta sevk eder.

Her zaman derhatır edelim ki gayesini yerine getirmeyen bir uzuv azap aletine dönüyorsa, insan dahi hedefi ve hayali olmazsa varlığıyla şu âleme azap haline gelir. Bir gaye-i hayalimiz var fakat nisyan yani gaflet basıyor. İlk olarak bizi gaflete sokan unsurları tespit etmeliyiz. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birçok uyarana maruz kalıyoruz ve zihinlerimiz dağılıyor oysa hakiki bir gaye (dava) sahibinin her şeyi o davaya hizmetkârdır.

Zübeyir Gündüzalp’in dediği gibi; “Yüksek bir gaye; ebedî, canlı ve cazip bir maksat. İşte bütün sıcak heyecan ve fikirlerimizi bunun üzerine çevirebilmeliyiz. Böylece hedefe varabiliriz.” Tabi bu şekilde yapabilmekte irade sahibi olmayı gerektiriyor. İrade kuvveti ise zihnimizin ve fikirlerimizin ayni istikamette gidebilmesi ile mümkün.

Evet, insan nisyandan gelmiştir fakat bu bir nefsin silahı olmamalı. Nisyana düşmemek için ruhu ve maneviyatı yüksek insanların kitaplarını ve notlarını başucumuzdan ayırmamalıyız. (Altın Prensipler gibi)

Dünyanın imanlı, gaye-i hayali olan, yaratılış sebebini bilen nesillere ihtiyacı her zamankinden daha şedit. Ve en başta bizim müstakim yoldan şaşmamak için bir hedefe ihtiyacımız var. Çünkü dünyanın hadiseleri (depremler, seller, yangınlar) bize gösterdi ki dünya sağlam bir kazığa çakılı değil, bir sevkiyat var. Gideceğimiz memleket için hayat-ı uhreviyey-i kazanmak ve kazandırmak için çalışmalıyız. Her zaman ümidimizi diri tutup nisyan da bassa “yeniden başlıyoruz” demeliyiz.

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ev almak hayal oldu

    Hava kirliliği solunum sağlığını tehdit ediyor

    Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

    Eğitim sistemi rotasız gemi

    Yakında et de yiyemeyeceğiz

    Bonus Türk pasaportu vize kanallarını tıkadı

    Bozkurt'ta 11 köyün bağlantı yolu çöktü

    Ukrayna: 24 yerleşim yeri su altında kaldı

    Amasya'daki baraj ve göletlerde rahmet sevinci

    Washington yakınlarında düşen uçakta ölenlerin kimliği belirlendi

    Fransa'da emeklilik reformu tansiyonu düşmüyor

    Devler Ligi kupası sergilendi

    Filistin, İsrail askerlerinin kurşunuyla vefat eden 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor

    Ukrayna'da Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

    Koruma ekibinin günlük masrafı 10 milyonu geçti

    Zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak

    Dövizde çıkış sürüyor

    Kuveyt sandık başında

    Samsun'un 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir teknokratlar kabinesi daha
    Ali FERŞADOĞLU

    Seçime duygusal boyutlarıyla da bakabildiniz mi?
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi için büyük tehlike...
    Zehranur Yıldız

    Gaye-i hayal
    Süleyman KÖSMENE

    Kötülük gördüğümüzde ne yapmalıyız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Aziz dönemi eserleri
    Raşit YÜCEL

    Kazanmak veya kaybetmek
    Cevher İLHAN

    “Emperyalizmle işbirliği” çarpıtması
    Süleyman Uçar

    Hâkimiyet ve mahkumiyet
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadın ve gençlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.