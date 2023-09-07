Okuma programlarına dair...

Yaz dönemi Nur Talebeleri için gaflet değil hizmet aylarıdır.

Bu dönem onların arı ve karınca misâl okuma programları ile en çok faaliyet halinde oldukları zamanlardır. Okuma programları, Bediüzzaman Hazretlerinin iki büyük gâyesinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir gayrettir. Pek çok bahislerinde fen ve din ilimlerinin mezc edildiği Risâle-i Nur ve onun okunup müzakere edildiği platformlar Medresetü’z zehrâ projesinin maddi ve manevi bir nevi tahakkukudur.

Bir diğer husus ise farklı kültür ve farklı mizaçların bir araya gelerek haccın hikmetindeki; teâvün, tesânüd, teâruf ve şura gibi hakikatleri yerine getirmesi ile İttihâd-ı İslâma giden yolu açmasıdır. Her bir bölgede yapılan faaliyet sadece o şehre ya da o bölgeye münhasır kalmamakta; bilakis bütün memlekete ve Alem-i İslâm’a büyük bir manevi kuvvet olmaktadır.

22-27 Temmuz’da İzmir Yeni Asya Hanım Okuyucularının Barla’da tertip ettikleri okuma programına Türkiye’deki pek çok ilden iştirak olduğu gibi Almanya ve Fransa’dan da katılımlar oldu.

Taşı ve toprağı ile mübarek olan bu beldede Nur kardeşlerimiz ile Nur derslerinde beraber olmak bizlere tarifi mümkün olmayan hisler ve anlar yaşattı. 28 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde ise İzmir’de üniversiteli ve liseli kardeşlerimizle okuma programı gerçekleştirdik.

Program her birimize çok güzel hayal, hedef, ve misyon yükledi. Programın bizlere bir hediyesi de üç hanım kardeşimize tesettür nimetinin ihsan edilmesi oldu.

Şairin dediği gibi:

Küfür kasırgaları sarsa afakı

Nurlar ile onları boğarız biz

Bu programlar da nur tohumlarının filizlenmesi için bir gayrettir biiznillah, vesselam.