"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gazi külliyat

Abdülbakî ÇİMİÇ
23 Ekim 2023, Pazartesi
Bir ara gazetemizde “Elimdeki Gazi Kur’ân’dır” diye bir makâle neşredildi. Yazıyı Abdurrahim Piroğlu kaleme almıştı. Makâlenin bir kısmında Merhum Demirel’den şöyle bir hatıra naklediliyor:

“Yine iktidarda olmadığı bir zamanda evine gitmiştik. Biz girince ayağa kalktı ve önünde eskimiş bir Kur’ân duruyordu, onu kapattı ve bizim dikkat ettiğimizi görünce, “Arkadaşlar, bu Kur’ân gazi bir Kur’ân’dır. Anlatacağım size sonra” dedi ve sohbetimizin sonunda şunları anlattı: “Şimdi siz diyeceksiniz ki, bu nasıl gazi Kur’ân’dır? Evet, bu Halk Partisi’nin zulmünden kurtulmuş bir gazi Kur’ân’dır. O dehşetli 30’lu yıllarda ben daha küçüğüm. Jandarma, etraftaki bütün köyleri dolaşarak, evlerdeki Kur’ân’ları toplayıp, harman yerine yığarak yakıyordu. Akşama yakın bizim köye, İslamköy’e gelmişlerdi. Bizlerden de Kur’ân’ları topladılar. Tabiî ahali çok üzgün. Fakat hava karardığı için, etraftan ateşin ışığı görünmesin diye, yakma işini sabaha bıraktılar, köyde beklemeye başladılar. O zaman babam bana dedi ki ‘Sülüman oğlum, Allah muhafaza, bir ev Kur’ân’sız olmaz.. Sen daha küçüksün, karanlıkta seni fark etmezler, hadi yavaşça harman yerine git de, bir tane Kur’ân al gel! ‘Ben de yavaşça, jandarmaya sezdirmeden gidip, biraz duman görüp islenmiş olan bu Kur’ân’ı alıp geldim. İşte Halk Partisi’nin zulmünden, yakılmasından kurtardığım bu Kur’ân’a ben gazi Kur’ân diyorum. Ben her sabah bunu okumadan hiçbir işe başlamam” dedi.”1 Allah gani gani rahmet etsin.

Gazi Külliyat

Şimdi de gelelim Gazi Külliyat meselesine. Karadeniz 8. Tüyap Kitap Fuarı’nın 6. günündeyiz. Bir kardeşimiz bizi aradı. “Ağabey Orta Boy Külliyat kaç TL?” diye sordu. Fuar indirimi uyguladığımız için 2.900 TL’ye veriyoruz dedik. “İyiymiş, bende bir Orta Boy Külliyat var, gelip alabilir misiniz?” dedi. Nereden geldiğini sorduğumda anlatırım, müsaitsen şimdi anlatayım deyince dinlemeye başladık. Risale-i Nur talebesi olan ve zaman zaman kendisini ziyaret eden birisinin geldiğini, külliyatı onun bıraktığını, alın bu külliyatı hizmette kullanın dediğini anlattı. Peşine de külliyatın başına gelenleri bir bir anlattığını söyledi. Hadise şöyle vuku bulmuş: Bu Nur Talebesi’nin tanıdığı bir şahıs bir camiye Külliyat hediye etmiş. Camide vazifeli kişi ise bir süre sonra kendisini arayarak “Bu kitapları yakmaya gönlüm razı olmadı, gel bunları al. Biz Diyanet’in kitaplarından başka kitapları kabul etmiyoruz” demiş. Külliyatı camiye veren şahıs da tanıdığı Nur Talebesi’ne böyle bir hadise yaşadığını anlatınca Nur Talebesi olan kardeş hiddetlenmiş ve “Söyle bana bu hangi cami? Ben gidip bunun hesabını kendisine soracağım” deyince, ilgili şahıs “Külliyatı sen kabul edersen ben gidip alıp geleyim, size teslim edeyim.” Nur talebesi tamam, getir demiş. İlgili şahıs verdiği Külliyatı camiden alıp gelmiş ve Nur Talebesi kardeşe teslim etmiş. Bu kardeşimiz bakmış Külliyat Yeni Asya Neşriyat baskısı. Külliyatı getirip bizim kardeşimize teslim etmiş. Bizler de bir gün sonra Külliyatı alıp muhtaç bir gönüle ulaştırmak için fuara götürdük. Aynı gün Gazi Külliyat muhtaç bir gönüle ulaştı ve hepimizi memnun ve mesrur etti.

Şimdi şu soruları sormak bizim hakkımız değil mi? Risale-i Nur eserlerinin bir kısmını Diyanet Vakfı bastığı halde niçin camilere konulmuyor? Diyanet camiası Risale-i Nur eserlerinden niçin bu kadar uzak ve soğuk duruyor? Korkuluyor mu? Yoksa başka bir saik mi devrede? Cidden merak ediyoruz…

Bediüzzaman bu noktada şöyle sesleniyor: “Madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Ulemâü’s-sû‘ hakkında bir tehdid-i azîm var; bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli.”2

Dipnotlar

1-https://www.yeniasya.com.tr/abdurrahim-piroglu/demirel-elimdeki-gazi-kur-an-dir_543176 

2- Mektubat,29.Mektup,6.Kısım,5.Desise-i Şeytaniye

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İsrail'e destek, daha fazla kan dökmek için yeşil ışık anlamına geliyor'

    Fenerbahçe'nin liderliği devam ediyor

    "Gazze'de olup bitenler bir Nazi Holokost savaşıdır"

    Anadolu Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kaza yaptı

    İnsanlığını kaybetti

    Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız

    Gazze için daha fazlasını yapın

    İsrail katliam yapacağını açıkladı

    "Yakıt yok 5-6 hastane kapatıldı, narkozsuz ameliyat yapılıyor"

    Yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi

    "Dün Srebrenitsa, bugün Gazze"

    "Gazze'deki ağır insani durumu düşünüyorum"

    Gazze'de 3 günlük yakıt kaldı

    Filistin'e destek için hava köprüsü kuruyor

    100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik bir Cumhuriyet Önerisi Paneli

    İsrail'e gerçek manada baskı kurun

    Sağlık yardımları Gazze'ye doğru hareket etti

    Saldırılar şiddetlenerek devam ediyor

    BİR HASTANE KATLİAMI DAHA YAŞANMASIN

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'İsrail'e destek, daha fazla kan dökmek için yeşil ışık anlamına geliyor'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seyahati eziyete çeviren sigara ve telefon
    Mehmet KARA

    İsrail’e neden yaptırım uygulanamıyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Gazi külliyat
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’u anlamanın püf noktaları
    Risale-i Nur'dan

    Reçete: İttihad-ı İslâm
    Selahaddin YAŞAR

    Nimetlerden alınan lezzeti arttırmak mümkün mü?
    Mehmet Soydan

    HAMAS meselesinden, toplumsal adalet anlayışımıza bir tümevarım...
    Zekeriyya Kocalan

    Ah Filistinli kardeşim ah

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.