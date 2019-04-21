"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Çay-Simit Hesabı

Adnan NACİR
21 Nisan 2019, Pazar 02:00
AKP’nin grup başkanvekili ve aynı zamanda milletvekili olan Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı’da tertiplenen bir toplantıda yaptığı konuşmada günümüz asgarî ücretinin alım gücünü göstermek için çarpıcı bir örnek verdi.

Çay ve simit fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar ihtiva eden bu konuşmanın videosu kısa zamanda sosyal medyada çokça tartışıldı ve paylaşıldı. 

Ana muhalefet olmasa bile, içinde bulunduğumuz ân’a bakanların onu muhalefet ederken görebildiği, içerisinden mevcut iktidarın doğduğu, eskinin Selamet-Refah ve şimdinin Saadet Partisi bu videoyu kullanarak yeni bir video kurgulamış. Bu videoda, yıllar yıllar önce partilerinde görev yapan şimdiki Reis-i Cumhur da var. Vakt-i zamanında, kendileri muhalefetteyken 5 kişilik bir ailenin asgarî ücretle geçinemeyeceğini anlattığı videoda, bir çay ve bir simidin piyasa fiyatı üzerinden yaptığı hesapta, ailedeki her bir ferdin, her öğün sadece bir çay ve bir simit aldığı farz edilse bile, bir aylık masraflarının o günkü asgarî ücretten daha fazla bir yekûna ulaştığını söylüyordu. Erdoğan o konuşmasında muhalefet olarak günün iktdarına lâf çakıyordu. Akbaşoğlu da iktidar cenahını savunmak için aynı tarzda konuşup aynı hesapları yapıyor.

İşte Saadet’çiler, o görüntülerle Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun görüntülerini harmanlamışlar. İkisi de, dinleyicilerin dikkatini canlı tutmak ve onlarla etkileşim içerisine girmek için konuşmaları içerisinde retorik sorular sorarak ilerlediğinden, montaj videoda biri soruyu sorarken, öteki de sanki o soruya cevap veriyor gibi görünmüş. 

Nihayetinde, ortaya komik ve başarılı bir çalışma çıkmış. 

Çay-Simit Kara Deliği!

Akbaşoğlu’nun konuşmasında çay 1 lira ve simit 1 lira gibi gerçekçi olmayan rakamlarla yer alıyor. Bu fiyatları nereden aldığı merak konusu. 1.75’den ucuz simit yok, çay da en kötü yerde 2-2,5 lira. Gerçek piyasa fiyatlarıyla, 5 kişilik bir aile için yapılan hesap, aylık yaklaşık 2000 lira civarında tutuyor. Asgarî ücret ise malûm 2020 lira. Çay ve simit ikilisi adeta bir kara delik gibi yutuyor asgarî ücreti... 

Karikatürist İbrahim Özdabak Ağabeyimiz, ilk defa yayınlanan kara delik resminin simide benzerliğinden yola çıkarak çizdiği karikatürde, turuncu bir simit ile ortasında bir bardak çay resmedip üstüne “Kara Delik” yazdı. Kara delikler ışığın bile kaçamadığı yapılardır ki, ampül ne yapsın onun karşısında... “Hadi canım, çay-simit nasıl bir kara delik oluştursun?” mu dediniz, hemen işin matematiğine bakalım: Çayın karası + simidin deliği ne yapar? Cevap veriyorum; içler dışlar çarpımı yapıp çayı içer ve sadeleştirme yaparak sade simidi de çıkarırsak, geriye “kara” ve “delik” kalır...

Kara Delik Türküsü

Asgarî ücretle çalışan vatandaş da ne yapsın, şu meşhur “Kara Tren” türküsünü kendine uyarlayarak şöyle söylüyor:

Simit bende, “sumuti” sende

Ya kendin gel, ya saraya gel de

Duyarım yapmışsın iki satır mahsup

Örnek diye verirsin, geçmişi unutup

“Kara delik”le geçinir (asgarî ücretli), belki hiç gülmez

Saraylarda yaşayan derdini bilmez

Parayı savurur halini görmez

Çay dolar bardağım, gözyaşım dinmez...

İktidar partisi çayın etkisini gördüğünden midir? bilmiyorum, en son seçimler öncesi millete çay paketleri dağıttı. Seçim sonuçlarına bakınca çok da işe yaramamış fuzulî bir çalışma gibi görünüyor. Fuzulî demişken, “çay söylesem tesiri yok, sadece simidin susamına da halk razı değil” diyorlar mıdır ki?

Okunma Sayısı: 2409
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Oğuz Yiğiter

    21.4.2019 06:36:50

    Tebrik ve dualar...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

"Provokatörler o köyden değil"

''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

En Çok Okunanlar

📷
Genel

Akıllı Tahta
📷
Genel

Tefekkür Penceresi
Genel

Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
Mikail YAPRAK

Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
Faruk ÇAKIR

Yine yanlış yapıyorsunuz
Genel

Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
M. Latif SALİHOĞLU

Tâciz, saldırı, iftira...
Ahmet BATTAL

Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.