15 Temmuz rantı

15 Temmuz’un 6. sene-i devriyesinin üzerinden birkaç gün geçti. Konulara biraz daha sağduyu ile bakabiliriz.

Bu hadiseye bizim bakışımız net: O gece şehit olan ve gazi olan masumlar ile birlikte, o geceden sonra suçu olmadığı halde “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülü sebebiyle mağdur edilen masumların hakkı hukuku da korunmalı.

Demokrasiye darbe kötüdür. Bu kötülük iktidardaki partiye siyaseten muhalif olup olmadığımızdan bağımsız bir kötülüktür.

Darbelerden ve darbe girişimlerinden rant elde etmek hep mümkün ve hatta kolay olmuştur. 15 Temmuz sonrası da böyle oldu.

Bugün bir örnek üzerinden gidelim. Gönderdiği maillerde kanuna da açıkça aykırı biçimde Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmî logosunu da kullanan Vergi Müfettişleri Derneği adında bir dernek bultenx.com vasıtasıyla basın mensuplarına mail gönderip bilgilendirme yapıyor.

Bu Dernek 11 Temmuz’da bir genel mail göndererek Derneğin 11. yılını kutladığını duyurdu ve kuruluş amacından ve yaptığı hizmetlerden bahsetti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da destek isteyen Dernek vergi müfettişlerinin özlük haklarının Sayıştay özlük hakları ile aynı düzeye getirilmesi ve benzeri bazı ayrıcalıklar ve imtiyazlar talep etti.

Burası tamam. Onlar ister, muhatap verir veya vermez ayrı mesele, der geçeriz.

Ama aynı dernek üç gün sonra 15 Temmuz’da gönderdiği mailde tam anlamıyla bu talebin altını da doldurmuş oldu.

Mailin başlığı “15 Temmuz sonrasının gizli kahramanları: Vergi Müfettişleri” idi.

Bu ikinci mail bu yönüyle dikkatimizi çekti.

Basın bülteninde şu cümleler var: “Vergi müfettişlerinin ülkemizin hazine gelirlerine yapılan saldırıların püskürtülmesinde en önemli görev üstelendiklerine vurgu yapıldı.”

Açıklamada şunlar da var: “Bizler için en büyük güç ve motivasyon vatanı için gözünü kırpmadan hayatını tehlikeye atan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bizler için bir milletin hazinesine, maliyesine yapılan saldırı ile sınırlarına yapılan saldırı aynıdır. Vergi müfettişleri olarak yaptığımız incelemelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kutsal bütünlüğüne ve Hazinemizin gelirlerine yapılan saldırıların püskürtülmesinde en önemli görevi vergi müfettişleri üstleniyor.”

Şunlar da var: “VMD’den yapılan açıklamada, vergi Müfettişlerinin özellikle 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kurulan komisyonlara başkanlık yaptığı, FETÖ’ye ait kurumların kapatılmasında önemli görevler üstlendiği, görevin niteliği gereği gizlilik gerektiren pek çok incelemeyi yürüttüklerini ve milyarlarca lirayı Türkiye’nin hazinesine iade ettikleri belirtildi.”

Ve şunlar: “Her ne kadar zorlu bir görev üstlensek de vatansever ve idealist çalışma arkadaşlarımızla görevlerimize devam ediyoruz.”

VDK’nin kuruluşuna öncülük ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edilen açıklamanın devamı ise şöyle: “Camiamızın Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentisi, kuruluşuna öncülük ettiği Vergi Denetim Kuruluna ve Vergi Müfettişlerine desteğini artırarak devam ettirmesidir. Vergi Müfettişleri olarak devletimizin bekası için geçmişte olduğu gibi gelecekte de azim ve kararlıkla çalışacağımızı beyan eder, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunarız.”

Hükümetten ekstra destek ve hatta torpil isterken “biz de meydanlardaydık” diyenlerin amacı nedir?