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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

AKP sağduyusu ne yana düşer?

Ahmet BATTAL
09 Mart 2021, Salı
Son dönemde bütün siyasî partiler milliyetçilik ekseninde bir tavır almaya zorlanıyor. Bu aslında bir tür derin devlet operasyonu. Anlamak için kâhin olmak gerekmiyor.

Üstelik bu sefer durum öncekilerden daha net ve keskin. Zira iktidarın “görünüşte küçük” ortakları Türk Milliyetçiliğini bir koz olarak kullanıp bütün fikir akımlarına çullanmayı ve memleketin her köşesini kasvete boğmayı başarıyorlar. 

Bu bölünme ve çatallanmadan en büyük nasibi aslında AKP alıyor. Ama basın bunu –nedense(?)-göremiyor ya da gösteremiyor. 

Önemli bir ipucu geçen hafta ortaya çıktı. 

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, geçen hafta TBMM’de düzenlediği bir basın toplantısında, MHP lideri Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması çağrısı hakkında partisinin görüşünü şöyle açıklamıştı: 

“HDP hem siyasî olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır. Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız.”

Bu cümle haklı olarak tepki çekti. 

Habertürk’te konuyla ilgili kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Kübra Par, “AK Parti’de de biraz tepki var. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın insan hakları eylem planını açıkladığı güne denk gelmesini de biraz tatsız karşılayanlar olmuş.” dedi.

AKP Grup Başkanı Prof. Dr. Bostancı konuyla ilgili yaptığı sağduyulu açıklamada, “HDP ile ilgili bizim siyasî kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu. HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır” dedi.

Bunun üzerine Cahit Özkan yeni bir basın toplantısı düzenledi. “Muhalefet yargıya talimat olarak eleştiri yaptı. 

Bir başvurunuz olacak mı?” sorusuna Cahit Özkan, şu cevabı verdi: “Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur. Bu anlamda AK Parti siyaseti, kurulduğu günden bugüne kadar her daim millî iradenin hâkimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin ‘hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışıyla tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır. Biz inşallah HDP’yi milletimizin bu rahatsızlığını bilerek, HDP’ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın da HDP’den rahatsızlığını bilerek çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabelâ partisi haline getireceğiz ve Türk siyaseti tarihinde kardeşlik hukukuna kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasî partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz.”

Ama bu açıklama bize “devlet projesi” üzerine kurulan muhalefet partileri riskini çağrıştırdı. 

Muhalefet partilerinden birini sandığa gömmenin birinci yolu onun oylarını kendisine almaktır. Bu HDP için mümkün değil. Hele HDP’den AKP’ye yönelik olarak hiç mümkün değil. 

Diğeri ve en tehlikelisi ise bu oyları iktidar nimetleriyle ve el altı operasyonlarıyla kurulacak yeni –ve elbette iktidar yanlısı- bir partiye kanalize etmektir. 

Yakında göreceğiz. Yazmış olalım. İnşallah yanılıyoruzdur. 

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