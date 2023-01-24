"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında sıkışanlar

Ahmet BATTAL
24 Ocak 2023, Salı
Geçen hafta, “…öcü davaları”nda “AİHM’e yakın” duran Anayasa Mahkemesi ile “Hükümet’e yakın” duran Yargıtay arasındaki gerilimi yazdık.

Bugün de “arada duran” ama AİHM tarafına meyleden duruşlar ve yansımaları hakkında yazalım. 

“hukukihaber.net” adlı web sitesinde önceki gün bir makale yayınlandı.

Başlığı: “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yargılamalarında Esaslı/Kastı Kaldıran Hata ile ‘Suçta ve Cezada Kanunilik’ İlkesi.”

Yazarları: Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz ve Av. Buğra Şahin.

Linki:

https://www.hukukihaber.net/fetopdy-silahli-teror-orgutu-yargilamalarinda-esaslikasti-kaldiran-hata-ile-sucta-ve-cezada-kanunilik-ilkesi

Çok önemli konulara temas eden ve görebildiğimiz kadarıyla bizim bu köşeden altı yedi senedir yazdıklarımızı bize yakın netlikte ifade eden bir uzman incelemesi yazısı. 

Tartışılabilir hükümler barındıran ve bazı yönlerden eksik kalan sonuç kısmı aynen şöyle:

“Hiç kuşku yok ki, teröre etkili şekilde müdahale edilmesi herkesin yararınadır. Keza, darbe teşebbüsünün ve işlenen diğer suçların faillerinin tespit edilip cezalandırılması herkes için hayati önemdedir. Ancak bunun yolu, farazi değerlendirmelerle ve toptancı bir yaklaşımla kişileri mahkum etmek olmamalıdır. ‘Suçta ve cezada kanunilik’ ilkesi, olağanüstü hallerde hatta savaş durumunda dahi ihlal edilemeyecek temel bir güvencedir. Ulusal mahkemelerin karşı karşıya kaldığı iş yükü ve FETÖ/PYD’nin kendine has ve gelenekçi olmayan gizli yapılanması, ‘suçta ve cezada kanunilik’ ilkesinin sağladığı güvencelerin gözardı edilmesini(n) bir mazereti olarak görülmemelidir. ‘Hukuk devleti’ ilkesi, hukuk güvenliği hakkında(n) herkesin eşit şekilde yararlanması ile vücut bulur. Ülkemizin geleneksel olmayan ve geçmişte özel koruma gören çok ciddi bir illegal yapılanmayla karşı karşıya kaldığı gerçektir. Ancak bu durum, hukukun evrensel ilke ve esaslarının gözardı edilmesine dayanak teşkil etmez.”

Sonuçta değil ama metinde; bizim de yıllardır vurguladığımız ve Yargıtay’ın ve Anayasa Mahkemesinin kararlarında artık dolaylı olarak da olsa ifade etmeye başladığı bazı bilgi ve yorumlar da var. Şöyle özetleyebiliriz:

“Cemaat eşittir terör örgütü formülü, toptancılığı sebebiyle aslında hatalı bir formüldür. Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin en önemli alt ilkelerinden olan ‘öngörülebilirlik’ ilkesi, ‘cemaate mensup’ olduğunu zannedene ‘sen bilmiyor olsan da o bir terör örgütüydü’ denilerek ceza verilmesini engeller. Bizzat kendisi suç olmayan eylemler, mesela ‘bankamızı destekleyin’ daveti (ya da talimatı) üzerine de olsa legal bir bankaya para yatırmak gibi davranışlar sebebiyle kişiler ‘terör örgütüne üye’ sayılamaz. Kişinin suçlanabilmesi için ya üst düzey ve kıdemli yönetici olması ya da yapının ortak yararı adına somut suç işlemiş olması gerekir.” 

Bir ceza hukuku uzmanı olarak Ersan Şen’in de bu davalardaki görüşünü nihayet bu biçimde ve net olarak ifade etmiş olması önemli. (Diğer birçok ceza hukuku hocasının da son yıllarda cılız da olsa ses vermeye başladığını görüyor ve ceza hukuku hocası olmayan bir hoca-hukukçu olarak adalet namına seviniyoruz). 

Ama daha önemlisi bu görüşleri ve AYM’nin yaklaşımını “hayır daha fazla kişiye ceza verilmeliydi” diyerek eleştiren bir tek ceza hukuku hocasının halen de olmaması. (Bundan sonra da olması elbette beklenmez.)

Bu durum bu davaların gidişatı hakkında esaslı bir ipucu veriyor: Artık yol açıldı ve bağımsız hukukçular ve akademisyenler konuyu kendi meselesi olarak görmeye ve sahip çıkmaya başladı. 

Bu noktadan sonra bizim asıl meselemiz ise şu: Başta bizim köşe yazılarımızda, -sayıca daha az da olsa daha çok okunan biçimde- Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün köşe yazılarında ve diğer Yeni Asya yazarlarının konuyla ilgili yazılarında yıllardır yukarıdaki yaklaşım ortaya konuluyordu. 

Bazı internet okuyucuları, bu yazıları ve yaklaşımı, sekiz on senedir -giderek azalan bir şiddette de olsa- “siz …öcülere yardımcı oluyorsunuz, demek siz de …öcüsünüz” diyerek, kıyasıya eleştirdiler. Üstelik bunu siyaset hatırına ve korkutucu Sabah, Akit ya da Yeni Şafak vb. ağzıyla yaptılar. Böylece bilerek ya da bilmeyerek fitne çıkardılar ya da fitneye alet oldular. Biz onlardan özür beklemiyoruz ama iyi niyetlilerse masumların hukuku onlardan tövbe istiğfar bekliyor. 

Heeeey, siz! Hangi kuytulardasınız? Kışınız bitmedi mi? Samimiyseniz samimi ses veriniz.   

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yıllarca çalıştık bunu mu hak ettik?

    Nebati: İhracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi şart

    Partili cumhurbaşkanı o gün kaybetmişti

    Açlık sınırı 10 bin liraya dayandı

    Altılı Masa, seçim ittifakı komisyonu kurdu

    Uysal: HDP seçmeni de sağduyulu hareket edecek

    8 yılın en kurak kışı

    Tatil sonrası hastalıklar artabilir

    50 milyar dolar için birlik lazım

    Kuraklık tarımda da alarm veriyor

    Mersin’de de yağmur duası yapıldı

    Euro tarihi zirvesinde

    DP’nin koruma polisleri geri çekildi

    AB: Irkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve Din temelli nefretin AB'de yeri yoktur

    İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı grevde

    Mescid-i Aksa'da küstah tahrikler devam ediyor!

    AB, Ukrayna ana gündemiyle toplandı

    Gıda fiyatlarındaki artış hız kesmiyor

    İhracatta alarm zilleri çalıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana ve Mersin izlenimleri
    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında sıkışanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Yeter!” kime denir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne cevap vereceksiniz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Müneccim
    Süleyman KÖSMENE

    Çocukta namazın önemi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Kur’an sönmez
    Muhammet ÖRTLEK

    Avrupa’nın stratejik özerkliği nereye?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.