"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bu yakalamış, bu pişirmiş, bu da...

Ahmet BATTAL
22 Temmuz 2020, Çarşamba
Dünkü yazımızda, nedamet edecek olan darbecilere af isteyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamayı ve “Cumhurbaşkanım istifa et derse ederim” demesini eleştirmiştik.

Cumhurbaşkanının sözcüsü İbrahim Kalın NTV’de konu hakkında şunları söylemiş: 

“Özellikle On Beş Temmuz’un dördüncü sene-i devriyesini andığımız bir günde, tekrar bu duyguların çok güçlü olduğu bir dönemde bu konuyu nasıl ele aldığımızın hassasiyetini de akılda tutmamız gerekiyor… Zaman zaman burada ‘FETÖ’yle mücadelede bu bir zaaf mıdır?’ ya da ‘Farklı bir yöntem izlemeli mi?’ gibi değerlendirmelerin yapıldığını biliyoruz… Daha önce hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız da bunları ‘katman katman’ diye ifade etmişti, ama son tahlilde ‘bu ihanet yapısına bağlı olanlar kendilerini buradan ne kadar ayrıştırdılar, biz bunu ne kadar test edebiliriz?’ Bu da bir soru olarak orada duruyor… Burada FETÖ’yle mücadelede kararlılıkta en ufak bir tereddüt, gevşeme, geri adım atma söz konusu değil. Biz bunlarla bugün her cephede kıyasıya mücadele etmeye devam ediyoruz… Bu mücadelede kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu tür ifadeleri kullanırken bunun önünü, sonunu, bu konudaki hassasiyeti akılda tutmakta fayda var.”

Konu esasen ceza hukukuyla ve dolayısıyla yargı ile ve içtihatlarla ilgilidir, ama bu vesileyle Sayın Kalın’a (ve “FETÖ Dâvâaları” ile ilgili herkese) samimî olarak şunları sormak isteriz: 

1. Cumhurbaşkanının “bu yapının katman katman olduğu” yolundaki kanaatine atıf yaptığınıza göre, yine ona ait olan “ibadet, ticaret, ihanet tabakaları” ayrımına da atıf yapmış oluyorsunuz. İhanet tabakasının altında ya da dışında kalan tabakalara mensup olanlara, cemaat mensubiyetini gösteren deliller yardımıyla ve fakat “terör örgütü üyeliği”nden altı yıl ve daha fazla ceza veriliyor. Bu uygulama âdil midir?

2. FETÖ kısaltmasındaki “TÖ” “terör örgütü” anlamına geldiğine göre, bir zamanlar muteber sayılan bir cemaatin bütün mensuplarının, terör örgütüne üye olma ya da üye kalma kastının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bir noktadan ve bir tarihten itibaren topyekûn “terör örgütü üyesi” sayılması ve cezalandırılması “tabaka tabaka” ya da “üstü, ortası, altı” ayrımına uygun mudur?  

3. Cemaat kavramının bu şekilde terör örgütüne eşitlenmesi diğer dinî cemaatlerin ve sivil hareketlerin önünü tıkamaz mı? Bu, aslında tek parti CHP’sinin planı değil midir? Bu, AKP’nin hasmının hastalığına tutulması ve kendi bindiği dalı kesmesi anlamına gelmez mi?

4. Suçlularla mücadele “hukuk içinde” mi olmalı yoksa “kıyasıya mücadele” mi olmalıdır?

5. Darbeye karışmış ya da somut suç işlemiş ve bu sebeple cezalandırılmış olan kişiler cezalarını çektikten sonra bu memleketin bir vatandaşı olarak aramıza karışacaklarına göre bunların ıslahı için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Aramıza karıştıktan sonra; kendilerinin, yakın dostlarının ve tanıdıklarının masum olduğunu savunmaya kalkarlarsa susturabilecek misiniz? Hangi kanuna göre? 

6. Darbeye karışmış ve somut bir suç işlemiş olmayan, ama üye ya da mensup olduğu yapının “terör örgütü” olduğuna inanmamaya devam eden kişilerin bu inancını nasıl bir telkinle değiştireceksiniz? Değiştiğini nasıl ölçüp anlayacaksınız? Beyan yeterli olacak mı? Daha da önemlisi aksini beyan etmeye devam ederlerse ne yapacaksınız?

7. Yukarıdaki iki grubun yurt dışına kaçmasını/göçmesini istiyorsanız, gittikleri yerlerde “bize ülkemizde zulmedildi, bu sebeple kaçtık” diyerek propaganda yapmalarına siz kapı açmış olmayacak mısınız? Bu halde bu propagandadan şikâyet hakkınız kalır mı?

Okunma Sayısı: 2075
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mahir erbay

    22.7.2020 08:29:59

    Cikarlari için tehlikeli gördükleri İnsanlara zulmettiler. Sonra da bununla öğündüler. Biz onları Allah'a havale ettik. Ilahi adalete inancımız tamdır.

  • A.Kadir

    22.7.2020 06:58:40

    Bu yargılamaları yapanlar ,inanılmaz kararlara imza atıyorlar. Ve çok büyük mağduriyetler oluşturuyorlar.Bununla birlikte daha kötüsünü, gelecek nesiller yaşayacaktır. Çünkü 10 sene önce gittiği "Dîni sohbet " veya 15 sene önce üye olduğu "dernek","sendika " kişinin " terörist " 0larak yargılanmasını sağlayacaktır. Bunun kapısı açılmıştır. Diğer dînî gruplar şimdi kendilerine uygulanmadığı için sessiz kalıyorlar ama kötü niyetli "uygulayıcılar "onlara da dolayısıyla Dîne en büyük zararı verecektir. Bu ayıp ,bu vebal "müslüman "olduğunu iddia edenlere yeter .

  • A.Kadir

    22.7.2020 06:39:31

    "Efradını câmi aģyarını mâni "bir değerlendirme olmuş. Bu "sorulara" cevaplar "sorun "un çözümünü sağlar. İnşallah ilgili ve yetkili kişiler gereğini yapar.

  • Hüseyin İlhan

    22.7.2020 01:49:09

    Ülkemiz yargı sistemi birçok eksiklikleri,aksaklıkları hatta bilakis arıza ve hastalıkları üreten bir yapıdadır. Yıllardır giderek artan uyuşturucu kullanımı,satışı bunun bariz bir örneğidir. Sadece polisiye tedbirler,yargı kararları ve o kararların tekrar tekrar çıkartılan aflarla güdük edilmesi neticesinde bu suçu işleyenelr azalmıyor,tam tersi giderek artıyor. Keza yine hırsızlık,dolandırıcılık ile mala karşı işlenen suçlar,ferde karşı işlenen suçlarda ciddi artışlar var. Akşam haberlerinde şöyle bir altyazı vardı. Gençlerimizin yaklaşık 520 000'i suça karışmış olduğu belirtiliyordu. Ülkemizde artan dolandırıcılık suçu özel olarak incelenmesi gereken bir konudur.Zira çıkarılan imar barışı yasası esasen imar dolandırıcılığı ve dolandırıcılığı teşvik yasası mahiyetini taşımaktadır. Sistemimiz suç ve suçluyu önlemek yerine şu anki haliyle suç ve suçlu üreten mekanizma gibidir.

  • Nejdet pehlivan

    22.7.2020 01:03:13

    Bu haklı sorulara hukuka uygun verilecek kali ve fiili cevaplara ülkemiz halkının çok ihtiyacı var. Aksi halde içtimai barışı, güveni, emniyeti tesis etmede zorlanacak, hak hukuk kalitemiz onulmaz yaralara giriftar olacak. Bu sebebten dolayı sorularınızı gündemde tutmak mübrem bir ihtiyaç.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...

Sosyal medya düzenlemesi ifade hürriyetine son darbe

Çocukları koruyalım

Kızartma yağları sürekli denetlenmeli

AVM ziyaretçilerine önemli uyarılar

Mevsimlik tarım işçileri de dertli

DMÖ uyardı: Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgasına dikkat!

İsrail, Suriye'nin güneyine saldırdı

Keşmir'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için geldiler

24 saat açık olacak: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretçilerle dolup taşıyor

Ağrı - Doğubayazıt'taki selden acı haber!

Bakan Koca, 24 Temmuz tablosunu değerlendirdi

Türkiye'ye bir Ayasofya tebriği de Mescid-i Aksa'nın avlusundan

"Kuşlar gibi uçuyorum'' diyen Kandemir: Başardık

Belçika'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle vefat etti

Ayasofya Camii'ndeki tarihi hutbeden önemli mesajlar

4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu

Millî gelirimiz azaldı

Ayasofya Camii Almanya'da 'TT' oldu

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

İbadet, dua ve huzurun sembolü
Ahmet BATTAL

İtaat et, bu bir emirdir!
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Cevher İLHAN

“Ayrıştıran siyaset” son bulmalı
Risale-i Nur'dan

Bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi: Ayasofya
Osman ZENGİN

Dövme yaptırmayan gençler...
Misbah ERATİLLA

Vefasız doktor
Genel

Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...
Yasemin YAŞAR

Risale-i Nur’u israf etmek

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.