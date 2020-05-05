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5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Büyüklerin avı büyük olur

Ahmet BATTAL
05 Mayıs 2020, Salı
Büyükleri avlamak için de büyük olmak lâzım. Devlet yeterince büyük mü?

Önce bir okuyucumuzun mesajını kısaltarak verelim: 

Eşimin kullandığı cep telefonuna mobil telefon operatörü şu mesajı göndermiş: “DiyetCepte aboneliğiniz başlamıştır. Bu paket ile diyet listeniz cebinize gönderilecektir. … Paketiniz 22.02.2020 10:55 tarihinde haftalık 3,50 TL’ye otomatik olarak yenilenecektir. Paketi iptal etmek için IPTAL CEPTEDIYET yazıp 5698’a ücretsiz gönderebilirsiniz.” 

Mesajı okumadığımız için durumdan bir ay sonraki faturada haberdar olduk. İtiraz ettik ve zor belâ iptal ettirdik, ama ilk ayın bedeli olan 14 lira operatörün cebine kaldı. BTK’ya şikâyet yazdım ve bekliyorum. 

Geçen yıl da yine eşimin kullandığı numaraya “gollercepte” aboneliğini tanımlamışlardı. O zaman biraz geç fark ettiğimiz için iki ay sonra müşteri hizmetlerini aramıştım. Uzun gayretlerle gollercepte aboneliğini iptal ettirme ve geçmişe dönük üç aylık ücreti de iade alabilme muvaffakiyetini göstermiştim. 

BTK şikâyetime de yazdığım şu soruları size de ileteyim;

*  Ben talep etmediğim halde (bahşetmişler ilk haftası ücretsiz!) bir servise nasıl üye edilirim?

* Ben niye talep etmediğim bir şeyi iptal ettirmek zorundayım?

* Operatörüm her an bir şeyleri faturalandırabilir endişesiyle teyakkuz halinde mi olmam gerekiyor? 

* Mesajda bahsedilen bir haftalık sürede ben telefonuma bakmamış olabilirim, baktıysam bile yaşlı olabileceğim için ne yapmam gerektiğini anlamamış olabilirim vs. vs. 

* Milyonlarca abonesi olan bir mobil operatörün sadece 100.000 abonesinden böyle haksız ücret alması durumunda bile ufak çaplı bir servet elde ettiği aşikâr değil midir?

Sesimiz olur musunuz?

***

Bu ölçüde açık haksızlıklar yapılıp tüketiciler mağdur edilirken bu mağduriyetleri kim giderecek? 

İletişim sektörünü düzenleyip denetleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun asıl görevlerinden biri “tüketici hak ve menfaatlerinin korunması”. Kurumda hem Tüketici Hakları Daire Başkanlığı, hem de “Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü” var.

Ayrıca “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin Abonelik sözleşmelerinin uygulanması başlıklı 8. maddesinde,  “İşletmeci sunmadığı veya abonenin talep etmediği/onay vermediği hizmet için aboneye ücret yansıtamaz” ve “İşletmeci tarafından yapılan bilgilendirmelerde ve abone talebi / onayı ile tesis edilen tüm işlemlerde ispat yükü işletmecidedir” deniyor. 

Yani özetle teoride işler gayet iyi. Ama uygulama sıkıntılı. 

Bu mevzuata göre aboneye gönderilen mesajın “... “DiyetCepte isimli bir hizmetimiz var. Ücreti … dır. Almak istiyorsanız KABUL yazıp ... numaraya gönderiniz” şeklinde olması gerekir.  

“İtiraz et iade etsinler” uygulamasına gelince… 

Milyonlarca abonesi bulunan bir GSM şirketinin bu mesajı hata olarak ve sadece bir kişiye göndermiş olduğu düşünülemez. Milyonlarca aboneye aynı mesaj gönderilerek bu hizmete otomatik abone yapılmış olmalı. Bunların bir kısmı hakkını arayacak, ama ya kalanlarının hakkı? 

Demek BTK da genel nitelikli düzenleme ve cezalandırma yapmalı.

Ülkemizdeki yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ortaya çıkardığı atalet ve hantallıktan BTK‘nın da nasibini alıp almadığını hep birlikte takip edip göreceğiz.

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