"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Çocuklara oyun hamuru reformu

Ahmet BATTAL
22 Kasım 2020, Pazar
4 Haziran 2019’da “Oyun hamuru reformu” başlıklı bir yazımız yayınlandı. Bazı kısımları şöyleydi:

***

Fıkrayı bilirsiniz: Çocuk sokakta, ölü bir yavru kedinin başında ağlıyormuş. Komşusu yeniden seslenmiş: “Yavrum ben sana, ‘yıkama öldürürsün’ demedim mi!” Çocuk ağlayarak cevap vermiş. “Ama amca yıkarken ölmedi ki sıkarken öldü!” 

Fıkra gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. 90 sayfa. (Fıkrayla ilişkisi aşağıda).

Aslında daha ziyade Hür Dünya’ya şirinlik olsun diye yazılmış gibi. Elbet yerlerse…

Paketin içinde güzel şeyler de var. … Ama hiçbiri “yeni bir şekil vermek” anlamında “reform” değil. Bu küçük şeyleri yapmak için reform kelimesini bu kadar ucuza yeniden harcamaya gerek yoktu. “Yargı teyzeye makyaj yaptık, ‘kız’ deyip evlendireceğiz” deselerdi daha yakışık alırdı.

17 senedir alışkanlık haline geldi. Neredeyse her üç beş yılda bir yeni bir yargımız oluyor. Muktedirlerimiz o yeni yargıyı köpüklü form küvetine sokuyor. Basıyor fırçayı. Sonra çıkarıp sıkıyor. Sonuç belli. Sonra yeni kediyi sokuyor o reform küvetine…

Öleceği belliydi. Ya yıkarken ya sıkarken!..

Hâkimler AİHM’in, AYM’nin ilke kararlarına uydurulsun, adalet için bu yeter. Zulmü bitirmek için reform mu olurmuş. 

Adalet konusunda yargıyı ve iktidarı eleştirenleri önce “ETÖ’cü” sonra “FETÖ’cü”, ama daima “ÖCÜ” diye damgalayanların beslediği “oyun hamuru çocukları” bu reforma da inanacak. 

Soralım o çocuk akıllılara: Yahu böyle itiraf gibi reform mu olur! 

Tutukluluk istisna “olacak”mış. Yani bu demek ki, şimdi öyle değil. 

Biz de bunu yazıp söylüyorduk. Neden, üzerimize gönderilen ve “sayyad-ı bî insafa hizmetten” zevk alan türden kedi-köpekleri ivkaf veya itlaf etmiyordunuz. 

On yedi senedir iktidarda olanlara “bu güne kadar neredeydiniz” diye sormak hakkımız değil mi?

Belgeyi okuyunca, muhalefet partisi iktidara geldi de “onlar yapamadı biz yapacağız” diyor sanırsınız. (Bir dakika! Yazdığımızı okuyunca biz de uyandık. Hakikaten öyle olmuş olabilir mi yahu? Dehşet bir şey. Hani “milletin reyleriyle gelemez” deniyordu! Ha, doğru milletin reyiyle gelmediler sahi, hileyle sopayla geldiler. Ve gitmek bilmiyorlar!)

On sene öncesinin en kullanışlı damgası ETÖ idi. (Toplum bugün bunun neyin kısaltması olduğunu bile unutmuş!). Şimdinin en kullanışlı damgası FETÖ. 

Adalet için önce bu kısaltmayı damga olmaktan çıkarıp gerçek darbe suçlularına ve somut suç işlemiş olanlara inhisar ettirecek bir anlayışa dönülmesi lâzım. Hatta şart.  

Aksi halde “adalet reformu” değil “zulüm hamuru reformu” olur. 

Ey Muktedirler! Avrupa’yı ve Hür Dünyayı zaten kandıramazsınız. Bari milleti daha fazla çocuk yerine koymayın. Türkiye bunu hak etmiyor.

Millet! Sen de büyü artık. Yoksa kuytuda verilen “bayram şekeri paketi”yle kandırmaya devam edecekler. 

***

Ne demişiz? “Üç beş yılda bir reform olmaz…” Meğer oluyormuş, özür dileriz. Bizim yazımızdan sonra on altıncı ayda bu üçüncü yargı reformu paketi!

Ne demişiz? “Yargı teyzeye makyaj yaptık, ‘kız deyip evlendireceğiz’ deselerdi daha yakışık alırdı.” Demek “yargı teyze” yine kocadan döndü… Niye ki!

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlıklı büyümenin şartı demokrasi

    Faturalar vatandaşın belini büküyor

    S-400 çözülmezse diğer sorunlar da çözülemez

    Yemen savaşının faturası da çocuklara

    UNICEF’ten Kovid-19 nesli raporu: Bir neslin geleceği risk altında

    Haftanın maçında 3 puan Beşiktaş'ın oldu

    Sokaklar sessizliğe büründü

    Hastaneler felaket durumda

    Boris Johnson, G-20 liderlerine salgını yenmek için birlikte çalışma çağrısı yaptı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 135 kişi daha vefat etti

    Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması

    2021’in ikinci yarısında erken seçim olabilir

    Twitter Çakıcı’nın tehdit mesajını sildi

    Arınç: Bu tehdit demokrasiye

    İngiltere, koronavirüs aşısının ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı

    Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

    Avustralya Başbakanından 39 Afgan sivilin ölümüne ilişkin açıklama

    Türkiye yeni Navtex ilan etti

    Hollanda, Kuzey Irak ve Mali'ye asker gönderecek

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 58 milyona yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünya fâni
    Faruk ÇAKIR

    Hukuka ve adalete dönüş mü?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Zalimlerin eli deliktir
    Ahmet BATTAL

    Çocuklara oyun hamuru reformu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sağlıklı büyümenin şartı demokrasi
    Osman ZENGİN

    Zam, zam, zam… Ucuzluk ne zaman?
    Mehmet KARA

    İsraf, tasarruf ve piknik
    Zeynep ÇAKIR

    Virüs de fani, ondan korkan bizler de

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.