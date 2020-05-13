Darbe karşıtlığı ve delili-2

Dünkü yazımız şu cümlelerle bitti:

“Güya darbe karşıtı bu muvazenesiz muhterislerden nasıl kur- tuluruz? İktidar da muhalefet de siyaset de sosyoloji de Allah için ve vatan için bu sorunun cevabına odaklanmalı.”

Yardımcı olalım. Yeni Asya bu konuda neler yapılması gerektiğini eskiden beri yazıp söylüyor. İlgililerin düzenli izlemesi yeterlidir.

Bir örnek olması bakımından, henüz darbe teşebbüsünün sıcaklığı devam ederken yazdığımız -konuyla ilgili ilk- yazıda yer alan tesbitlerimizi ve taleplerimizi paylaşalım:

(Linki: https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/surekli-demokratik-teyakkuz-ve-teenni_404078)

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Cuma akşamı milletin kendi kaderini tayin etme hakkına inanmayan bazı hainler düğmeye bastı ve sonrasında olanları ana hatlarıyla biliyorsunuz.

Biz, süreç boyunca, tankların önüne çıkan, askerlere “kardeş kanı mı akıta- caksınız” diyerek engel olan, meydanları doldurup bayraktan başkasına izin vermeyen –bir kısmını da şahsen tanıdığımız- kahraman gençlere imrendik. Medyanın ve özellikle sosyal medyanın varlığına ve doğru kullanılmasına şükrettik. Muhalefetin demokrasi talebini ve iktidara bu konuda verdiği desteği alkışladık.

Sonuçta darbe engellenmiş oldu. En azından şimdilik. Ancak “sürekli demokratik teyakkuz”a elbette ihtiyaç var.

Üyesi olduğumuz çeşitli sosyal medya gruplarında konu ile ilgili yapılan bilgi paylaşımları ve bazı hüküm cümleleri –ki bazıları düşüncesizce, aceleyle ve teenniden uzak bir dille yazılmış idi- herkes gibi bizi de endişelendirdi.

Bu öyle bir olay ki, bir ay ya da bir yıl sonra dahi olayın bütün yönlerini ve arka planlarını hiç kimsenin tam tesbit etme imkânı olmayacak. Sadece, bazı kesin bilgiler, bazı kişilerin ve devletin, sadece bazı kişiler ve konular hakkında doğru ve kesin hükümler vermesine yarayacak.

Bundan sonra bu darbe teşebbüsünün menfi izlerinden en hızlı şekilde kurtulabilmek ve yenilerinin olmamasını garanti edebilmek için aslında hepimizin bildiği bazı temel ilkelere uyulmasına da ihtiyaç var (ki bunlara ancak “sürekli demokratik teenni” ile uyulabilir):

Darbeciler ve onların yardımcıları ve destekçileri tesbit edilirken ve hak ettikleri cezalar verilirken elbette hukukun içinde kalarak muamele edilmeli.

Darbecileri değil, aksine devleti ve hukuku korumak için böyle yapılmalı. Zira darbenin amacı demokrasiyi ve demokrasinin olmazsa olmazı olan hukuk devletini askıya almak olduğuna göre ve darbe başarılı olamadığına göre, millet ve devlet, korumayı başardığı şeyi yani hukuk devletini, her zamankinden daha fazla ve daha kaliteli biçimde işletmeyi sürdürmeli ki darbe “gerçekten başarısız” olmuş olsun.

Özetle darbecilerin hesabı hukuk içinde görülmeli. Burada en temel mesele kanunların ve bilhassa usul kuralları ile “masumiyet karinesi”, “âdil yargılanma hakkı”, “savunma hakkının kutsallığı” gibi temel ilkelerin ihlâl edilmemesi.

İkinci olarak darbe demokratik yolla işbaşına gelmiş yönetime karşı yapılmaya çalışıldığına ve başarılamadığına göre demokrasinin olmazsa olmazları da korunmalı. Muhalefet etme hakkı, fikir özgürlüğü, çoğulculuk, insan hakları.

Zira muhalefeti olmayan hiçbir iktidar meşrû değildir. Her meşru iktidarın meşrû muhalefete ihtiyacı vardır. Darbeler meşrû iktidarlara ve iktidarların meşrûiyetine karşı yapılır.

O halde bu menhus darbe teşebbüsünü bahane ederek muhalefeti susturmak isteyecek olanlara karşı da meydanları doldurmaya, sosyal medyayı sallamaya hazır olmalıyız.

Zira darbe bir muhalefet değildir ve darbe düşmanlığı da bir muhalefet düşmanlığı değildir, muhalefet düşman- lığına dönüşmemelidir.

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19.07.2016 tarihli yazımızdaki bu cümlelerin bu gün de geçerli olduğu açık…