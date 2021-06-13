"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Tek ayak üstü çift maaş

Ahmet BATTAL
13 Haziran 2021, Pazar
Bugün Pazar. Gülelim mi azar azar?

“Tek ayak üstü yemin” zararsızmış ya. 

Tek ayak üstü çift maaş da zararsız mı acaba? 

“Ötelerden gelen bir karar” olmadığı sürece alana zararı burada pek görülmese de ötelerde görülecek bir hesap elbette vardır. 

Gerçekten, gün geçmiyor ki bir bakan yardımcısının ya da bir bürokratın ikinci maaş aldığı bir başka kamu kurumu tesbit edilmesin. 

Üstelik bu bürokratlar öyle sekiz beş mesaisi yapmakla yetinmesi beklenen sıradan şube müdürleri filan değiller. (Aman yanlış anlaşılmasın, enesi çiftelilerin kalbini kırmayalım, elbet şube müdürleri de çok mühimdir.)

Bu enesi gibi kesesi de çiftelilerin hepsinin işleri başlarından aşkın. 

Ama nedense ve her nasılsa ikinci iş için vakit buluyorlar ki başka bir kamu kurumunda da “çalışıyorlar”. 

Aldıkları paraya bakılırsa iyi çalışıyor olmalılar!

O fedakârlar “bir oradan bir buradan” derken aza kanaatle yetiniyorlar ve çiftoğlu çift maaşla gül gibi geçiniyorlar. Anlaşılan Devletin mevzuatında bunu yasaklayan bir kural yok. 

Bu çifte maaş işine “çift katlı kaymaklı ekmek kadayıfı” da denilebilir. 

Ama kadayıfın altı kızardı ve yanmak üzere. 

Bu işin asıl sebebi elbette liyakate değer verilmemesi. 

MHP’nin geçen ayki Anayasa teklifindeki en ilginç ve absürd konulardan biriydi “Türkiye Liyakat Kurumu”.

Liyakat bir kurumun işi değil ki. Her kamu görevlisinin temel prensibinin adı. 

AKP döneminin çok sayıda “ölü doğan” kurumu var. Meselâ İnsan Hakları Kurumu.

İnsan haklarına saygı devletin her icraatının ana ilkesi olması gerekirken bir kurumun ilgileneceği bir “şey” haline geldi ve göklerden gelen ve sonra geri kaçan karar gibi hepimizin gözleri önünde buharlaşıp gitti. 

“Buna bir de Türkiye Liyakat Kurumu eklenmiş çok mu, kurulsun ne olacak?” diyebilirsiniz.  

Bir şey olmaz, ama birkaç bürokrata makam arabası vermek dışında kimseye bir faydası da olmaz. Buraya yazdık. Kurulursa görürsünüz. 

Biz -şeklen iktidar olmayan- MHP’nin bu konuda iyi niyetli olduğunu varsaymak isteriz. 

Ve MHP’den “iktidarı denetleme” görevini ifası adına şunu bekleriz: 

Çift maaş alan bürokratları ve eski milletvekillerini teşhis ve teşhir etsin. 

Zira MHP’nin dediği gibi devlette liyakate değer verilecekse önce bu mesele halledilmeli. 

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tanıdık yoksa iş de yok

    'Sarayda bir şeyleri unutmuş'

    Seçmen erken seçim istiyor

    'Okulları açık tutma eğilimi var'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

    6 bin 76 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Putin: Rusya-ABD ilişkileri son yılların en düşük seviyesinde

    Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

    Tunus durulmuyor

    'Filistin haberlerinde gerçeği yansıtın'

    Aşılama hızı düşük

    Bu yıl hac ibadeti için yurtdışından kimse kabul edilmeyecek

    LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak

    NATO liderleri Brüksel'de toplanacak

    ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık askeri yardım

    İran BM'ye borcunu ödedi, oy hakkını geri kazandı

    Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

    Pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

    İstediğimiz gibi başlayamadık

    Yeneroğlu: Suskunluğa öfkeliyiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakkaniyet ve itidal çizgisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Besmeleyi yazıp da mı gittin İlhan Abi?
    Ahmet BATTAL

    Tek ayak üstü çift maaş
    Misbah ERATİLLA

    Kemal Öğretmen ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sinsi İngiliz siyasetini Risale-i Nur mağlûp etti
    Adnan NACİR

    Müslimaj
    Genel

    Tanıdık yoksa iş de yok
    Mehmet KARA

    Doyurmak kimin görevi?
    Yasemin YAŞAR

    “İstidad-ı habise ve kabil-i ıslah olmayan adamlar”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.