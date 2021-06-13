Bugün Pazar. Gülelim mi azar azar?

“Tek ayak üstü yemin” zararsızmış ya.

Tek ayak üstü çift maaş da zararsız mı acaba?

“Ötelerden gelen bir karar” olmadığı sürece alana zararı burada pek görülmese de ötelerde görülecek bir hesap elbette vardır.

Gerçekten, gün geçmiyor ki bir bakan yardımcısının ya da bir bürokratın ikinci maaş aldığı bir başka kamu kurumu tesbit edilmesin.

Üstelik bu bürokratlar öyle sekiz beş mesaisi yapmakla yetinmesi beklenen sıradan şube müdürleri filan değiller. (Aman yanlış anlaşılmasın, enesi çiftelilerin kalbini kırmayalım, elbet şube müdürleri de çok mühimdir.)

Bu enesi gibi kesesi de çiftelilerin hepsinin işleri başlarından aşkın.

Ama nedense ve her nasılsa ikinci iş için vakit buluyorlar ki başka bir kamu kurumunda da “çalışıyorlar”.

Aldıkları paraya bakılırsa iyi çalışıyor olmalılar!

O fedakârlar “bir oradan bir buradan” derken aza kanaatle yetiniyorlar ve çiftoğlu çift maaşla gül gibi geçiniyorlar. Anlaşılan Devletin mevzuatında bunu yasaklayan bir kural yok.

Bu çifte maaş işine “çift katlı kaymaklı ekmek kadayıfı” da denilebilir.

Ama kadayıfın altı kızardı ve yanmak üzere.

Bu işin asıl sebebi elbette liyakate değer verilmemesi.

MHP’nin geçen ayki Anayasa teklifindeki en ilginç ve absürd konulardan biriydi “Türkiye Liyakat Kurumu”.

Liyakat bir kurumun işi değil ki. Her kamu görevlisinin temel prensibinin adı.

AKP döneminin çok sayıda “ölü doğan” kurumu var. Meselâ İnsan Hakları Kurumu.

İnsan haklarına saygı devletin her icraatının ana ilkesi olması gerekirken bir kurumun ilgileneceği bir “şey” haline geldi ve göklerden gelen ve sonra geri kaçan karar gibi hepimizin gözleri önünde buharlaşıp gitti.

“Buna bir de Türkiye Liyakat Kurumu eklenmiş çok mu, kurulsun ne olacak?” diyebilirsiniz.

Bir şey olmaz, ama birkaç bürokrata makam arabası vermek dışında kimseye bir faydası da olmaz. Buraya yazdık. Kurulursa görürsünüz.

Biz -şeklen iktidar olmayan- MHP’nin bu konuda iyi niyetli olduğunu varsaymak isteriz.

Ve MHP’den “iktidarı denetleme” görevini ifası adına şunu bekleriz:

Çift maaş alan bürokratları ve eski milletvekillerini teşhis ve teşhir etsin.

Zira MHP’nin dediği gibi devlette liyakate değer verilecekse önce bu mesele halledilmeli.