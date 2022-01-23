Gazetene sahip çık!

Risale-i Nurlar’ın Medyadaki Dili Yeni Asya’nın kıymeti her tartışma sonrası tekrar anlaşılıyor. Yeni Asya, bizim dışa açılan penceremizdir.

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Yeni Aya, Nur camiasını savunur. Yeni Asya, diğer cemaatleri ve Kur’ân hizmetinde bulunanları savunur. Yeni Asya, Nur Talebeleri’nin sosyal içtimaî hayatta karşılaştığı olaylar karşısında, hücum edenleri ilzam eder.

Yeni Asya sayesinde Nur Talebesi âdeta küfre karşı bin Said’le mücadele eder haldedir. Çünkü yazarı okuyucudur. Böyle bir gazete okuyucusu olduğum için Allah’a şükrediyorum.

Peki, bu nimet ne ister? Şükür. İşte bu şükrün en büyük hali gazetemizi ayakta tutmaktır. Şu an ekonomik dengeler altüst oldu. Âcilen tirajımızı arttırmamız gerekiyor. Siz okuyucularımızdan ricam en azından 2022 senesinde ekstra 1 gazete alıp, en yakın çayhane, kıraathane v.b. yere de bu gazeteyi ulaştıralım. Elimizdeki nimetin şükrünü eda edemezsek kaybederiz. Günde fazladan 1 çay parası ayırıp gazetemize destek verelim.

Promosyon olarak alan okuyucularımıza da artık abone olmak için bundan daha güzel bir sebep olmaz diyoruz. Çünkü en güzel hayır ihtiyacın en fazla olduğu zaman yapılandır. Ayrıca kanunî olan resmî ilân hakkımız da verilmiyor. Bu konuda da duâ bekliyoruz.

Şevke medar olması için bir iki hatıra aktarmak istiyorum: Geçen yıllarda okuduğum gazetemi berberime bırakıyordum. Pandemi çıkınca artık ben E-gazeteden takip ediyordum, yani benim günlük gazetem direkt ona gidiyordu. Berbere yakın büfe, gazete satışını kaldırınca, berberde sadece benim bıraktığım gazetelerim kaldı. Berberim şimdi hak ve hakikati yazan Yeni Asya okuyucusu oldu. Gazete okuma alışkanlığı edindi ve bazı köşe yazarlarını takip ettiğini çok sevinerek anlattı. Maşallah.

Pandemi azaldı, eve şimdi bir gazete daha almaya başladık. Şimdi okuduğum bir önceki günkü gazetemi yan komşunun camına bırakıyorum. Memnun oluyor. Biz muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yok! Haydi bir gazetede eşine dostuna al. Gazetene sahip çık!