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5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kıyamet alâmetleri

Ahmet Cemil Çökren
05 Eylül 2019, Perşembe
Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) bilindiği gibi son Ahirzaman Peygamberidir. Bu sebeptendir ki, sahabeler O’nun (asm) âhirete intikalinden sonra hemen kıyametin kopacağını düşünmüşler.

Fakat günümüze kadar hâlâ Kıyamet kopmadı. Hadislerle (cifir hesabı kullanılarak) 1 ve fenle (dünya su kaynakları vs.) ile dünyanın ömrünün 100-150 sene kadar kaldığı söylenmektedir. 

İşte günümüze kadar hadislerin hızla zuhur ettiği (ortaya çıktığı) kıyamet alâmetlerinden birkaç tanesini sizinle paylaşmak istedim:

Enes (ra) rivayet ediyor: “Şunlar kıyamet alâmetlerindendir: İlmin kaldırılması, cehaletin yaygınlaşması, zinanın açıktan işlenmesi, içkinin içilmesi, elli kadına bir tek erkek himaye ve nezaret edecek kadar erkeklerin ölüp kadınların kalması.” (Müslim, ilim: 9)

Muhammed ibni Atiyye’den (ra) rivayetle: “Üç şey vardır ki, onlara şahit olduğunda kıyamet kopar: Eski binaların yıkılarak, terk edilmiş ve daha önce mamur olmayan yerlere binalar dikilmesi. İyiliğin kötülük, kötülüğün iyilik olarak görülmesi ve kişinin, devenin, ağacı kırıp döktüğü gibi emaneti hafife alıp gerekli önemi vermemesi.” (İbni Asakir’den) 

İbni Mesut (ra) rivayet ediyor: “Kişinin camiye girip de iki rekât namaz kılmaması, tanıdığı kimselerden başkasına selâm vermemesi ve küçüklerin yaşlılara iş buyurması Kıyamet alâmetlerindendir.” (Taberani, Kebir) 

Enes (ra) rivayet ediyor: “Mescitler hakkında övünme olmadan Kıyamet kopmaz.” (Kütüb-i Sitte, Hadis no: 5523)

Abdurrahman İbni Amr el-Ensari rivayet ediyor: “Yağmurun çoğalıp bitkinin az olması, Kur’ân okuyanların çok, dini bilenlerin az, idarecilerin çok, emin olanlarının ise az olması Kıyametin yaklaştığının delillerindendir.” (Taberani, Kebir) 

Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: “Ümmetimin başına öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda Kur’ân’ı güzel okuyanlar çoğalacak, fakat dinde ince anlayış sahibi âlimler azalacak, ilim ölecek, anarşi çoğalacak, sonra öyle bir zaman gelecek ki, ümmetimden öyle adamlar Kur’ân okuyacaklar ki, okudukları Kur’ân gırtlaklarını geçmeyecek. Sonra öyle bir zaman gelecek ki, Allah’a inananların söyledilerine karşı deliller getirmeye çalışacaklar. (Taberani, Evsat) 

Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: “Karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler gelmeden hayırlı amellerde acele ediniz. O fitneler sırasında kişi sabahleyin mü’min olarak kalkar, kâfir olarak akşamlar. Akşam mü’min olur, kâfir olarak sabahlar. Dini, az bir dünya menfaati karşılığında satar.” (Müslim, İman: 146)

Ebu Umame el-Bahili’den (ra) rivayetle: “Öyle fitneler gelecek ki, kişi mü’min olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayacaktır. Ancak Allah’ın ilimle hayatlandırdıkları kimseler bundan hariçtir.” (İbni Mace, Fiten: 9) 

Sevban’dan (ra) rivayetle: “İhlâslılara müjdeler olsun. Onlar fitne karanlıkları içerisinde parlayan doğru yolu gösteren kandillerdir. (Ebu Nuaym, Hılye) 

Son olarak Bediüzzaman Hazretleri’nin Şuâlar adlı eserinin Beşinci Şuâ’sında geniş çaplı Kıyamet alâmetleri, Deccal, Hz. İsa, Süfyan, Mehdi’den ve avanelerinden bahsetmiş. 

Cenâb-ı Hak Mehdi’ye hadim ve Beşinci Şuâdaki hakikatleri anlayıp, Süfyanın desiselerine aldanmaktan muhafaza eylesin. 

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