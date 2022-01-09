Çocuklarımızı kışın nasıl beslemeliyiz?

Uzmanlar kış aylarında çocukları hastalıklardan uzak tutan besinleri anlattı.

Vücut direncini artırmak ve hastalıklara karşı korumak için çocukların vitamin değeri yüksek ve mevsimler gıdalar tüketmesi gerekir. Çocuklar özellikle gelişim sürecinde kemik ve kas sisteminde değişiklikler meydana gelir. Bu süreçte kemikleri daha güçlü kılmak için çocuklarınıza bol bol kalsiyum içeren besinler vermelisiniz. Peynir, süt, nohut, yoğurt gibi besinler kalsiyum içeren en zengin besinlerdir. Yasemin.com’daki habere göre uzmanlar genellikle bu besinleri çocuklara sabah kahvaltısında verilmesini tavsiye eder. Çocuklar özellikle gelişim sürecinde kemik ve kas sisteminde değişiklikler meydana gelir. Bu süreçte kemikleri daha güçlü kılmak için çocuklarınıza bol bol kalsiyum içeren besinler vermelisiniz. Peynir, süt, nohut, yoğurt gibi besinler kalsiyum içeren en zengin besinlerdir. Uzmanlar genellikle bu besinleri çocuklara sabah kahvaltısında verilmesini tavsiye eder.

Su tüketimi önemli

Yetişkinlerde gün içinde 2,5 ya da 3 litre arası değişen su tüketmi çocuklarda 1 ya da 1,5 litredir. Bu oranı mutlaka düzenlemek lazım. Çocukların organ gelişimi için gereklidir. Balık, tereyağı, mercimek, patates, mantar gibi besinleri çocuklara ara öğün şeklinde yedirerek gün içinde gelişime katkı sağlamış olursunuz. Ayrıca Kış aylarında güneşin sağladığı D vitamininden mahrum kalan çocukların bu besinler aracılığıyla gerekli D vitaminini almış olurlar. Virüs ve bakterilerin korkulu rüyası olan C vitamini çocukların bağışıklık sistemini geliştirerek direnci artırır. Portakal, mandalina, kırmızı biber, kivi, elma, kuşburnu gibi besinler kış aylarında tüketilebilecek en iyi C vitamini barındıran besinlerdir. Uzmanlar ara öğün olarak çocuklara verilmesi gerektiğinin altını çizer.

Haber Merkezi

