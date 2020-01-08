Sanal bağımlılık, madde bağımlılığı kadar etkiliyor

Psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, yaptığı yazılı açıklamada “çağın yeni salgını” olarak adlandırdığı sosyal medya bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya kullanım oranının gün geçtikçe arttığının altını çizen Aşkın, “Dünyada bugün itibarıyla 3 milyardan fazla insan, yani toplam dünya nüfusunun yüzde 40’ı aktif biçimde sosyal medya kullanmaktadır. Araştırmalar günde ortalama 2 saatimizi sosyal medyada geçirdiğimizi gösteriyor. Bunun oluşturduğu bağımlılık bir yana her gün maruz kaldığımız ileti saldırısı, defalarca dikkatimizi dağıtmakta, dünyanın her köşesindeki sorunları gözümüze sokmakta, zihnimiz kadar uykumuzu, ruhî ve fizikî sağlığımızı, yaşama biçimimizi ve insanî ilişkilerimizi etkilemektedir” ifadelerini kullandı. Sanal bağımlılığın çağın en yeni ve en yaygın salgını olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Aşkın, “Sosyal medya yalnızca çocukların ve gençlerin değil yaşlılar dahil herkesin sorunudur. Sosyal medya, madde bağımlılığına benzer mekanizmalarla oluşuyor ve günlük hayatımızı madde bağımlılığı kadar etkiliyor” ifadelerini kullandı. AA

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