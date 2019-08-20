Bediüzzaman bir zirvedir

“Bediüzzaman Said Nursî kimdir?” sualine verilecek özet cevap şudur: “Her mevzuda, ama her hususta ulaşılması kolay bir zirvedir.”

● İmanda zirvedir. (İman esaslarını aklen, ilmen, vicdanen ispat ve izah eder.) ● İbadette zirvedir. (Tesbihatında, duâlarında zirvedir. Sabahlara kadar gözyaşlarıyla evradında, ezkârındadır.) ● Sünnet-i Seniyyeyi bizzat fiilen yaşayıp Asr-ı Saadet ahlâkını günümüze taşımakta zirvedir. ● İlimde zirvedir. (Hem kesbi hem de vehbi, ledün ilminde…) ● Tefekkürde zirvededir. (Risale-i Nur, baştan başa bir tefekkürnamedir.) ● İhlâsta zirvedir. (İhlâs nedir, nasıl kazanılır, ihlâsı kıran maniler nelerdir izah ve ispat eder.) ● Muhabbette, sevgide zirvedir. Uhuvvette, kardeşlikte zirvedir. ● Şefkatte zirvedir. (Başta Müslümanlar olmak üzere günahlara giren herkese acır ve kurtarmak için çırpınır.) ● Tevazuda zirvedir. (Herkese kardeşim diye hitap eder, her insanın yanına gider.) ● İstiğnada zirvedir. (Kimseden karşılık beklemez.) ● Edebiyatta zirvedir. (Bütün edebî sanat ve yazım tekniklerini kullandığı risaleler edebî şaheserdir.) ● Psikolojide zirvedir. (Din psikolojisi, iman esasları ve ahlâkın psikolojik bütün boyutlarını ortaya koyar.) ● Sosyolojide zirvedir. (İman esasları ve yasakların sosyolojik yönlerini açıklar.) ● Eğitimde zirvedir. (Milyonlarca insanı uzaktan uzağa Risale-i Nurlar’la, mektuplarla eğitmiştir.) ● Tasavvufta zirvedir. (Bu ilmin literatüründe geçen bütün kelime ve mefhumları kullanır.) ● Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki iman, ibadet, ahlâk, içtimaî, siyasî ölçü, prensip ve stratejilerini anlamada, yaşamada ve anlatmada zirvedir. ● Hizmet metotlarında zirvedir. (Her fıtrata yaklaşımı, eğitim ve terbiyesi harikulâdedir.) ● Cihad, cihad-ı manevî ve kahramanlıkta zirvedir. (Hiç kimseden perva etmeden, en cebbar kumandanlara karşı bile hakikatleri haykırır. O, hürriyet kahramanıdır.) ● Deccalizm/Süfyanizm ve kolları “ifsat, ahlâksızlık, zındıka, mason komiteleriyle” mücadelede zirvedir. ● Tebliğ ve irşadda zirvedir. (Her kesime ilmî tebliğini yapar.) ● İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşa yolunda ortaya koyduğu bütün formüllerde zirvedir. ● İnsanlığın hastalıklarını teşhis ile tedavide, sorularına cevapta zirvededir. ● İstikamette zirvedir. (İslâmiyeti yaşamakta zikzakları yoktur) ● Ve Bediüzzaman, teori ile uygulamada, pratik hayata geçirmede zirvedir. Mübalâğa etmiyoruz. Bunu anlamak kolaydır. Risale-i Nur Külliyatı ortadadır. “Anlayarak ve kabul ederek” bir sefer okumak kâfi ve vâfidir.

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