Bediüzzaman bir zirvedir

“Bediüzzaman Said Nursî kimdir?” sualine verilecek özet cevap şudur: “Her mevzuda, ama her hususta ulaşılması kolay bir zirvedir.”
● İmanda zirvedir. (İman esaslarını aklen, ilmen, vicdanen ispat ve izah eder.)
● İbadette zirvedir. (Tesbihatında, duâlarında zirvedir. Sabahlara kadar gözyaşlarıyla evradında, ezkârındadır.)
● Sünnet-i Seniyyeyi bizzat fiilen yaşayıp Asr-ı Saadet ahlâkını günümüze taşımakta zirvedir.
● İlimde zirvedir. (Hem kesbi hem de vehbi, ledün ilminde…)
● Tefekkürde zirvededir. (Risale-i Nur, baştan başa bir tefekkürnamedir.)
● İhlâsta zirvedir. (İhlâs nedir, nasıl kazanılır, ihlâsı kıran maniler nelerdir izah ve ispat eder.)
● Muhabbette, sevgide zirvedir. Uhuvvette, kardeşlikte zirvedir.
● Şefkatte zirvedir. (Başta Müslümanlar olmak üzere günahlara giren herkese acır ve kurtarmak için çırpınır.)
● Tevazuda zirvedir. (Herkese kardeşim diye hitap eder, her insanın yanına gider.)
● İstiğnada zirvedir. (Kimseden karşılık beklemez.)
● Edebiyatta zirvedir. (Bütün edebî sanat ve yazım tekniklerini kullandığı risaleler edebî şaheserdir.)
● Psikolojide zirvedir. (Din psikolojisi, iman esasları ve ahlâkın psikolojik bütün boyutlarını ortaya koyar.)
● Sosyolojide zirvedir. (İman esasları ve yasakların sosyolojik yönlerini açıklar.)
● Eğitimde zirvedir. (Milyonlarca insanı uzaktan uzağa Risale-i Nurlar’la, mektuplarla eğitmiştir.)
● Tasavvufta zirvedir. (Bu ilmin literatüründe geçen bütün kelime ve mefhumları kullanır.)
● Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki iman, ibadet, ahlâk, içtimaî, siyasî ölçü, prensip ve stratejilerini anlamada, yaşamada ve anlatmada zirvedir.
● Hizmet metotlarında zirvedir. (Her fıtrata yaklaşımı, eğitim ve terbiyesi harikulâdedir.)
● Cihad, cihad-ı manevî ve kahramanlıkta zirvedir. (Hiç kimseden perva etmeden, en cebbar kumandanlara karşı bile hakikatleri haykırır. O, hürriyet kahramanıdır.)
● Deccalizm/Süfyanizm ve kolları “ifsat, ahlâksızlık, zındıka, mason komiteleriyle” mücadelede zirvedir.
● Tebliğ ve irşadda zirvedir. (Her kesime ilmî tebliğini yapar.)
● İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşa yolunda ortaya koyduğu bütün formüllerde zirvedir.
● İnsanlığın hastalıklarını teşhis ile tedavide, sorularına cevapta zirvededir.
● İstikamette zirvedir. (İslâmiyeti yaşamakta zikzakları yoktur)
● Ve Bediüzzaman, teori ile uygulamada, pratik hayata geçirmede zirvedir.
Mübalâğa etmiyoruz. Bunu anlamak kolaydır. Risale-i Nur Külliyatı ortadadır. “Anlayarak ve kabul ederek” bir sefer okumak kâfi ve vâfidir.