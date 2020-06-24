En büyük problem adalet ve hürriyet yoksunluğudur

Adalet, hukuk, insan hakları, şeffaflık, demokrasi vs., Türkiye’nin en önemli meselesidir. Biz hayat programımızı Risale-i Nur’un ortaya koyduğu Kur’ânî ve Nebevî ölçü, prensipleriyle yaparız.

Onun bunun ileri-geri konuşma ve suçlamalarına göre değil…

Ve hâlen OHAL ile beraber zirveye çıkan dehşetli iftiralar devam ediyor… Binlerce masum kadın, çocuk, ihtiyar, hastalara- (17 bini başörtülü, 800 çocuk) aynı zulümler devam ettiriliyor.

Gerçek terörist ve suçluları tesbit edip cezalarının verilmesini her vicdan sahibi insan ister. Gayet tabiî ki ister terörist, ister başka bir suçlu kim olursa olsun, adaletle cezası verilmelidir.

Birisi masum olduğu bir hususta suçlansa ve o değil Müslüman, kâfir de, müşrik de, ateist de, Yahudi de, Hıristiyan da olsa, -kim olursa olsun- zulme uğrarsa onu müdafaa etmek zorunda değil miyiz?

İşte Risale-i Nur’un bu husustaki direktifi: “Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve gedâ birdir.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 66)

Yeni Asya olarak iftihar ettiğimiz mazimiz bu muhteşem tablolarla dolu değil mi?

Evet, her zaman söyledik: Kim olursa olsun, suçun şahsiliği esastır. Kişinin suçu sabit oluncaya kadar masumdur. Toptancılıkla masumlar suçlanamaz. Kim olursa olsun, suçlandığı meselede masum ise-başka büyük günahları, kusurları, hataları varsa bile-o noktada adaletle yaklaşılmalıdır.

“Menfaat üzerine dönen canavar siyasetin” uydurduğu zulümlere hiçbir vicdan sahibi taraf olamaz!

“Terör ve şiddetle” ilgisi olmayan masum insanlara iftira atmak dinimize göre “iftira, yalan, su-i zan, bühtan, gıybet ve itibar cellâtlığı”dır.

Bazı insanlar mahkemelerce suçlansalar bile, Kemalist sistemin, müstebit rejimin eskiden beri dindarlara, bilhassa Nur Talebelerine ve masum insanlara, yaptığı iftira ve yakıştırmaları, işkence ve zulümleri duya ve yaşaya geldik!

Bugün, Türkiye’nin en büyük meselesi yapılan adaletsizliklerdir, zulümlerdir, işlenen maddî manevî cinayetlerdir.

Her kim olursa olsun masum ve mazlumları müdafaa etmek Risale-i Nur’un ortaya koyduğu Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin ölçü ve prensipleridir.

Biz, amellerimizde “rıza-i İlâhiyi” gözetiriz; başkalarının rızasını değil!