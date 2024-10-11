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11 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Gaddar İsrail’e karşı nasıl hazırlanılır?

Ali FERŞADOĞLU
11 Ekim 2024, Cuma
Her şeyin ilim, teknoloji ve sebeplere bağlandığı hikmet dünyasında, “Etrafımız çevirdiler. Hedef Anadolu!” slogan ve hamasî nutukları fikren değil, siyaseten atılıyor!

Esasında Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyenin istediği hazırlık, ilim, kalem ve kelâm ile olacaktır! Herbir fen bir esmaya dayanır. “Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullah, maddeten terakkiye mütevakkıftır.”1 Yani, teknolojiye, bu da fen, sosyal, mânevî ilimlere bağlı.

Ve, “Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir… Ulûm ve fünûnun en parlağı olan belâgat [muhatabın anlayacağı üslüpla söz söyleme sanatı] ve cezâlet [tesirli ifade], bütün envâıyla âhir zamanda en mergub [rağbet edilen] bir sûret alacaktır. Hattâ, insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icrâ ettirmek için, en keskin silâhını; cezâlet-i beyândan [düzgün, tesirli, bildirimden] ve en mukàvemetsûz kuvvetini, belâgat-ı edâdan [üslup ve ifadedeki belâğattan] alacaktır.”2

İşte hazırlık; İşâratü’l-İ’câz, Sözler, yani, Risale-i Nur’la olacak! İman esasları, İslâm şartları ilim, akıl, kalb, vicdan, his ve latifeleri tatmin edecek tarzda ispat ve izah edilir… İbadet ve ahlâk güzelliği öylesine pratik hayat, beşeri münasebetler-nezaket ve nezahete-ticarete, öyle yansımalı ki, “Bu imân, bu ahlâk ve bu yüzde hile olmaz!” demeli. “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küré-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete   dehalet edecekler.”3

İslâmîlik Endeksi -ki, ülkelerin İslâm’a uygun yönetilmesini puanlayıp sıralar ve dünyada İslâm’a en uygun 10 ülkeden 9’u Avrupa’da- yani, AB ve halkı altyapısıyla hazırlanıyor!

Mehdi de ilim, nuranî “cemiyeti ve seyyidler cemaati” ile ittihad-ı İslâmı sağlayacak! “Elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir kıyâmet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika’nın Din-i Hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar.”4 O zaman İsrail hâk ile yeksan olur!

Dipnotlar:

1-Hutbe-i Şâmiye, Enst./intr, s. 41.; 2-Sözler, s. 239.; 3-Hutbe-i Şâmiye, s. 30.; 4-Sözler, s. 140.

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