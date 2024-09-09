İdeolojik eleştiri yapan Yalçın, Meriç ve Prof. Mardin’i anlamamış bile!

Odatv’den Soner Yalçın, 06.09.2024 tarihli, “Entelektüel şeyh uçurma...” başlıklı yazısında Dünya Sosyologlar Cemiyeti üyesi Prof. Şerif Mardin’in yazdığı “Bediüzzaman Said Nursi Olayı/Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim” kitabına ve ona “Bediüzzaman’ı araştır” diyen Cemil Meriç’e aklî, mantıkî, ilmî ve müşahhas (somut) delillerle değil, ideolojik eleştiriler yöneltmiş.

Said Nursi’yi “Bediüzzaman/zamanın harikası deyip kutsallaştırdıklarını!” iddia etmiş.

“Deveye neden boynun eğri…” misali hangi bir yanlışını düzelteceğiz ki!..

Ona ilk suâlimiz şu: Bediüzzaman hakkında yüzlerce ilmi, objektif biyografik kitaplar yazılmış; hangisini okudunuz? Çağımızın gerçeği de, “Herkes kendi sahası ve uzmanı olduğu mevzuda konuşur, konuşmalı.

Faraday, Edison, Einstein ve sâir kâşif ve mucidlerin “harika, eşsiz” oldukları söylenirken hiçbiri kutsallaştırılmıyor!

Kaldı ki, “Bediüzzaman” ünvanı henüz 13-14 yaşlarında iken verilmiş; eserlerini inceleyen binlerce otorite tarafından da tasdik ve tasvip edilmiştir.

Peki, işi yine Fethullah Gülen’e getirip o bahaneyle Bediüzzaman’a vurmak nâmuslu bir iş midir? Ne alâkası var?

“Prof. Mardin, Cemil Meriç’i ‘din alimi’ yapıyor!” diyor. Bu, kitabını da doğru-dürüst okumadığını veyahut anlamadığını gösteriyor! “Bediüzzaman büyük bir âlimdir, onu araştır” demiştir. Peki, “Atatürk’e anlamsız şekilde ‘materyalist’ diyen Şerif Mardin” sözüne ne demeli? “İlhamlarımızı, gökten ve gayptan indiği sanılan kitaplardan değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Biz balıklardan türedik“, “’Tabiat insanı yarattı’ diyen M. Kemal değil mi?1 Star’dan Fadime Özkan’a konuşan Doç. Dr. Cemil Koçak da, “Atatürk’ün dinle bir ilgisi olduğu kanısında değilim. Atatürk’ün ve Atatürkçü ideolojinin asıl arzuladığı şey dinin emrettiği herşeyden âzâde olmuş bir toplum” demiyor mu?

Dipnotlar:

1-Taha Akyol, Neşe Düzel, Taraf/18.11.2009.