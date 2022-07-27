Nüfus politikaları, üretim, israf, yolsuzluk ve…

12 Temmuz Dünya Nüfüs Günü idi, pek üzerinde durulmadı.

1800’ün başında dünya nüfusu 1 milyardı. Temmuz 2022’de 7 milyar 924 milyona ulaşmış. Kimilerine göre dünya nüfusunun hızlı artışının tabii, fıtri hayat üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurur. Buna dikkat çekmek için her yıl 11 Temmuz’da çeşitli faaliyetlerle Dünya Nüfus Günü kutlanır.

Aslında nüfusu gündeme getirmek endişe, korku, tevekkülsüzlük, yani imân zaafından kaynaklanır. Ve nüfûs planlaması, gelişmiş ülkelerin dayatması ve bir kısım çevrelerin bunlara kanarak âlet olması... İkincisi, Allah’a olan tevekkülsüzlük.

Müslümanın vazifesinden birincisi, kendini sağlıklı beslemektir, diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır, O’na tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mu’cize-i san’at-ı Samedâniye ve bir hârika-i hikmet-i Rabbâniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise; rızıkla o hayatı besleyen ve idâme eden de odur. Ondan başka olmaz!

Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir-meyve kurtları ve balıklar gibi. En âciz, en nâzik mahlûk, en iyi rızkı o yer-çocuklar ve yavrular gibi.

Evet, vâsıta-i rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvâzene etmek kâfidir. Demek, derd-i maîşet için namazını terk eden, o nefere benzer ki, tâlimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. (Sözler, s. 29.)

Zira, nüfus zarar değil, kârdır! Eskiden nüfüs azdı, üretim de azdı! Yeraltı ve yerüstü kaynaklara ulaşmak imkânsız veya çok masraflıydı. Esasında nüfûs bir ülke için en önemli güç kaynaklarının başında gelir. Gelişme yarışı içinde olan ülkeler, kendi nüfuslarını arttırma gayretleri içindeyken başka ülkeler, bilhassa İslâm âleminin nüfûsunun azalması yönünde plânlar yapmakta, siyâsî ve ekonomik yaptırımlara bile gitmektedirler. Zirâ nüfus, ekonomik gelişmenin yanında, aynı zamanda siyâsî ve askerî bir güçtür de.

Nüfusa sadece tüketen kalabalık gözüyle bakılamaz. Ki, “tüketim” beraberinde “üretimi” de getirir. Çok nüfûs çok beyin, çok beyin çok enerji, çok enerji çok üretim demektir. Genç, sağlıklı, iyi eğitilmiş, gerçekçi ve isâbetli hedeflere yöneltilebilen bir gençlik, milletin en değerli hazinesidir.