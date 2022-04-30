"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Dünyasız biri

Ali HAKKOYMAZ
30 Nisan 2022, Cumartesi
-Hüseyin Ceylan’a rahmetle...-

Bana bir çocuk göster, deseler...

Şöyle... kalbi elinde...

Sakin, mütevekkil, mütevazı bir insan...

Al, derim, Hüseyin Ceylan...

Gözlerinde bayram bir heyecan...

Yalanı sıyırmış dilinden.

Kaygıları vermiş rüzgâra.

Savaşlara savaş açmış.

Açmış ellerini sonsuzluğa.

Gönül yordamıyla tutunmuş adreslere.

Çok bilmişlere ilişmemiş.

Kuş kanatlarıyla sıyrılmış oradan.

Gözlerini kapatmış karanlığa.

Öyle acelesi yok; bir kelime, bir kelime daha...

Yolu, yolcuğu sonsuz ışığa...

Bir yanı çocuk...

Bir yanı melek...

Elinde bir elek...

Eler de durur;

Ümidi sonsuz...

Bilir ki bahar gelecek.

Dünya bir gün düzelecek.

Yüzünde tebessümü daim...

Seslenişi bir şiir edası...

Merhabası, vedası, sedası yormaz.

Çiçekleri kardeşi bilmiş...

Kuş bestelerini destelemiş bağrına.

Hem acıya alışık hem sevince...

Sofrası dünyaya açık...

Haramın adını bilmez.

Bir gün bir kravat alır.

Ucuz bulmuş meğer!

Sonra gelmiş bir dostuna:

“Hiç hesapta yoktu; aldım bunu;

Haydi gidelim şimdi seninle;

Bu kravata münasip elbise almaya!”

Öyle ya; iki kere iki her zaman dört etmez ya!

Riyasız yüzlere karışmış.

Rüya görmüş bu âlemi.

Masalları böyle dinlemiş.

Dünya yıkılsa oralı değil...

Dünyayı bağışlasalar buralı değil...

Hakikate müdavim biri...

Saf, temiz, hesapsız...

Hangi dünya sevgisi...

Gıybet mi; git ordan.

Kut-ı layemut bir hayat...

Çiçekten bir kalbi vardı;

Gülücükleri oydu işte yüzünde.

Dünya ile çok tanışmadı.

Her yaprakta, her çiçekte O’nu aradı.

Seni dost bilsin; yeter.

Koluna gir; gelir seninle.

Sormaz ki kime, nereye...

Aynı bu fotoğraftaki gibi...

Biraz da hüzne bulanıktı gözleri.

Ellerimi omzuna atmışsam...

Bildiğim bir şey var;

Yük saymaz dostun yükünü.

Heey, hey!

Çekti gitti işte!

Sizin olsun dedi dünya.

Hepi bulmuştu zaten...

Çer ü çöpü ayıklayın;

Biraz daha sayıklayın...

Geleceksiniz, diyordu.

Böyle bir Kadir Günü...

Kıyıldı nikah, yapıldı düğünü.

Bahar adamlar baharda mı ölür!

Başkaca bir işi yoktu.

O’nu bildi.

O’nu gördü.

O’nu sevdi.

Yetmez mi!

Okunma Sayısı: 751
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Aysuna

    30.4.2022 13:47:22

    "Seven,sevdikleri için duâ etsin."🥀

  • Memduh

    30.4.2022 13:12:32

    Allah rahmet eylesin. Çok iyi bilirdik Hüseyin abiyi.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

''Kibir ve enaniyet en büyük engel''

''Sokaklar sandığı iple çekiyor''

Yeni Asya’dan mahkûmlara Ramazan hediyesi

Şırnak'ta bir askerimiz şehit oldu

Hindistan ve Pakistan'da aşırı sıcak hava etkili oluyor

Paris'teki toplantıda Suriye'deki durum görüşüldü

Elon Musk, 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Nevşehir’de çocuk iftarı neşesi

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN

Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz

Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilir

Filmin sonu böyle bitti

Fenerbahçe, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

İkinci el ayakkabı satışı patladı

Merkez yabancıya sıfır faizle TL verecekmiş

Otobüsçüler: Pahalı biletin sorumlusu biz değiliz

Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son 24 saat

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Önemli olan demokrasi için güç birliği

Ürün azalacak, fiyat artacak

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Sadece Kavala mı?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
H. Muharrem OKUR

Medrese-i Yusufiyelerde bayram
Rüstem GARZANLI

Risale-i Nur talebelerinin acı günü
Cevher İLHAN

“Manipülasyon ve çarpıtma” ikrarı…
Risale-i Nur'dan

Zekât, bereketi celp, belâyı def eder
Sebahattin YAŞAR

‘Gideceğiz’ değil, ‘gidiyoruz’
Genel

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN
Mehmet ÇETİN

Aklıma yatmıyor!
Cenk ÇALIK

Oruçla ilgili müjdeli hadisler...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.