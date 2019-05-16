Mevsim, kazanç mevsimi

Geldi geliyor derken, rahmet ayı Ramazanın bir haftası geride kaldı.

Ramazan ayına mahsus hazırlık ya da Ramazan’a hazırlanmak bu iklimin havasına girmektir. Herkes niyetine, beklentisine göre bir gayretin, heyecanın içinde.

Henüz Ramazan gelmeden önce camiler temizlendi, mahyalar asıldı veya bakımı yapıldı; televizyonlar iftar ve sahur programları hazırlandı, gazeteler Ramazan sayfalarının muhtevasını -bazıları boş da olsa- reklâmlarla duyurdu.

Gıda sektörü var olana ilâve etti ya da olması gerekenleri tedarik edip Ramazan’a hazır hâle getirdi.

Ve Ramazan, bu şekilde, hızlı bir tempo ile karşılandı.

Buraya kadar tamam!

Bu gayretin arkasında kul olmak, ümmet olmak, mü’min olmak; mü’minlere hâdim olmak dolayısıyla, Cenab-ı Hakk’ın rızasına nail olmak var ise, mesele yok. Nûrun alâ nûr olur.

En azından böyle olması umulur.

Bir manada, Ramazan’da dinî unsurlar çeşitli alanlarda öne çıkıyor. Eğer bu, mevsimlik bir aktiviteden ibaret ise, menfaati gözetmekse, bu da, mevsimlik Müslümanlık olur.

“Mevsimlik işçi olur, bunu anladık da, mevsimlik Müslüman nasıl olur?” diye sorulabilir. Elbette ki, biz kimsenin niyetini, maksadını bilemeyiz, zihniyetini okuyamayız, ama zâhiren bazı hâller buna kapı açıyor.

Kimileri vakit namazlarını kılmadığı hâlde, Cuma namazlarını kaçırmamaya özen gösteriyor; kiminin günlük hayatı faul, Ramazan’da ise, herkesten fazla Müslüman.

Örnek mi: Ekranlarda boy gösteren Ramazanlık zevata bakınız!

Her şeye rağmen “Niyet hayır, akıbet hayır…”

Ramazan, manevî fırsatların mevsimi!

Yani bugünler, ahiret için daha çok çalışmanın günleri.

Çünkü ahiret, dünyada inşa ediliyor. Oraya ne inşa ettiysen, ona gireceksin; Cennete ya da Cehenneme.

İnsan dünyada, Allah’ın emirlerine ne kadar muhatap oluyorsa, ahirette de rahmetine o kadar muhatap olur. Peygamberimize (asm) ne ölçüde muhatap olur, sünnetine uyulursa, ahirette şefaatine de o kadar muhatap olunur.

Öyle ya, her emeğin bir karşılığı, her amelin bir bedeli var.

Risale-i Nur’da ifade edildiği üzere, “Cennet ucuz olmadığı gibi, Cehennem de lüzumsuz değil.” (Şuâlar, 436)

Madem öyle; Ramazan’ın rahmetiyle, ahirete müteveccih olalım; Rabbimizin lütfettiği sevaplarla dolalım.

Yani, pazara kadar değil; mezara kadar Müslüman olalım.

İnşaallah, Müslüman kalalım!