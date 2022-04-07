Safâ geldin, sultanım

Gönlü hayran, kalbi biryan dostlarım!

Kur’an ayı, gufran ayı, rahmet ayı Ramaz-ı Şerif, şu vefasız dünyamıza arz-ı endam eyledi.

Ömür verip, bizleri bu günlere kavuşturan Rabbimize, binler had ü senâlar olsun.

İçinde, seksen küsur senelik bir ömre denk gelen ve Kur’an’ın ifadesiyle, “Bin aydan hayırlı” olan Leyle-i Kardr’in içinde bulunduğu Şehru’s-sıyam, Şehru’l-kıyam, Şehru’l-Kur’an; Şâh-ı zaman Ramazan, cümlenize mübarek olsun.

Yaşayan her canın, bugünlerde canlandığı bu mevsimde canımızla, malımızla; ruhumuzla, aklımızla fikrimizle bu fırsatı yaşamanın gayretinde olmalı. Defterimiz, sevaplarla dolmalı.

Duygular, bu mevsimde, diğer zamanlara göre daha lâtif, daha canlı; gönül ise Yaradan’ın sevdasıyla, heyecanlı.

Bizde, bugün, bu manada seyelâna kapıldık; tuttuk, 1985 yılında kaleme aldığımız naçiz bir şiirimizi, sizler ile paylaşma arzusunda bulunduk. Dilerim, niyetimiz maksadına ulaşır.

RAHMETİNE MUHTACIM

Sana meftun nice gönlün sinesi, büryan olur

On bir ayda ölen âlem, şu günlerde haşr olur

Nice mahzun vird-i zebân, asumanda çınlıyor

Rahmet eyle rahîm Allah, rahmet eyle, ne olur

Zayıf beden, âciz lisan, Sultan’ına yalvarır

Kusur yüklü şu mücrimi, Sen’den başka kim tanır

Kıtmîr’inim, kapındaki; başka kime gideyim

Rahmet eyle, rahîm Allah, rahmet eyle ne olur

Kula kulluk olur mu hiç? Bir verirse, ister bin

Bin bir nimet, bin bir ihsan elbet Senin şevketin

Şu mübarek Ramazanda, eller açık, semâya

Rahmet eyle, rahîm Allah, rahmet eyle ne olur.

Ali Rıza Aydın / 10 Şubat 1985

Dostlarım!

Cenab-ı Hak, bu nâdide günlerinizi, şu mübarek ayın feyz ve bereketinden, rahmet ve mağfiretinden hissedâr; ibadetlerinizi, dualarınızı; her türlü hasenatınızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin.