Safâ geldin, sultanım

Kur’an ayı, gufran ayı, rahmet ayı Ramaz-ı Şerif, şu vefasız dünyamıza arz-ı endam eyledi.
Ömür verip, bizleri bu günlere kavuşturan Rabbimize, binler had ü senâlar olsun.
İçinde, seksen küsur senelik bir ömre denk gelen ve Kur’an’ın ifadesiyle, “Bin aydan hayırlı” olan Leyle-i Kardr’in içinde bulunduğu Şehru’s-sıyam, Şehru’l-kıyam, Şehru’l-Kur’an; Şâh-ı zaman Ramazan, cümlenize mübarek olsun.
Yaşayan her canın, bugünlerde canlandığı bu mevsimde canımızla, malımızla; ruhumuzla, aklımızla fikrimizle bu fırsatı yaşamanın gayretinde olmalı. Defterimiz, sevaplarla dolmalı.
Duygular, bu mevsimde, diğer zamanlara göre daha lâtif, daha canlı; gönül ise Yaradan’ın sevdasıyla, heyecanlı.
Bizde, bugün, bu manada seyelâna kapıldık; tuttuk, 1985 yılında kaleme aldığımız naçiz bir şiirimizi, sizler ile paylaşma arzusunda bulunduk. Dilerim, niyetimiz maksadına ulaşır.
RAHMETİNE MUHTACIM
Sana meftun nice gönlün sinesi, büryan olur
On bir ayda ölen âlem, şu günlerde haşr olur
Nice mahzun vird-i zebân, asumanda çınlıyor
Rahmet eyle rahîm Allah, rahmet eyle, ne olur
Zayıf beden, âciz lisan, Sultan’ına yalvarır
Kusur yüklü şu mücrimi, Sen’den başka kim tanır
Kıtmîr’inim, kapındaki; başka kime gideyim
Rahmet eyle, rahîm Allah, rahmet eyle ne olur
Kula kulluk olur mu hiç? Bir verirse, ister bin
Bin bir nimet, bin bir ihsan elbet Senin şevketin
Şu mübarek Ramazanda, eller açık, semâya
Rahmet eyle, rahîm Allah, rahmet eyle ne olur.
Ali Rıza Aydın / 10 Şubat 1985
Dostlarım!
Cenab-ı Hak, bu nâdide günlerinizi, şu mübarek ayın feyz ve bereketinden, rahmet ve mağfiretinden hissedâr; ibadetlerinizi, dualarınızı; her türlü hasenatınızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin.