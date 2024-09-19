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19 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Şaşırmamak ne mümkün!

Ali Rıza AYDIN
19 Eylül 2024, Perşembe
14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi, cihanın nuru, gönüllerin süruru; Rabbimizin habibi, dertlerimizin tabibi Hz. Peygamberimizin (asm) âlemi teşrif ettiği kutlu gece...

Yıllar yılı, Fahr-i Kâinat’ın tevellüdü, yani doğduğu gün camiler, cemaatler, hizmet müesseseleri olmak üzere her makamda, her mekânda büyük bir şevkle anılmakta, O’nun (asm) aşkıyla yanılmakta.

Onu anmak, Ona kanmak elbette ki bir güne, bir geceye; tayin edilmiş bir zamana sığmayacağı gibi, Onu anmanın ne tayini ne tahdidi ne de sınırı olur.

Çünkü, “gönül ferman dinlemez”.

Kutlu Nebî’nin (asm) doğum gününü Diyanet İşleri Başkanlığı her sene farklı başlıklarla, bu sene ise, “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” adı altında ve çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır.

Bu hizmet, bu kurumun aslî görevlerinden biri; ama her şey, cihanşümul bir kutlama, sadece bu kuruma münhasır değil.

Sivil Toplum Kuruluşları; dinî tandanslı vakıflar, dernekler ve cemaatler de bu heyecanı yaşamakta, yaşatmakta ve bu hizmeti mümkün olan şartlar çerçevesinde ifa etmektedirler.

Bütün bunlar bilinen, beklenen ve alışagelinen faaliyetlerdir.

Ama bu sene bilinmeyen, beklenmeyen ve hiç rastlanmayan; hatta biraz da bizi şaşırtan güzel bir uygulama oldu.

Ankara’da, CHP’li Keçiören Belediye Başkan-lığı, Mevlid Kandili Programı yaptı.

Keçiören Belediyesi’nin 14 Eylül 2024 Mevlid Kandili Programı’na herkesi dâvet ettiği 13 Eylül tarihli mesaj aynen şöyle:

“Dünya Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Birincisi Hafız Ali Tel, İlâhî ve Ezgi Sanatçısı Hasan Özer, AYBÜ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ve Türkiye Ezanı Güzel Okuma Birincisi Umutcan Doğan’ın katılımlarıyla Keçiören Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz Mevlid Kandili Programımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz.

“Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bu özel gecede dualarda buluşalım.”

Bir kısım belediyelerin devlet kesesinden, halka açık çalgılı çılgılı, kadınlı erkekli konserlerine şahit ve aşina(!) olduğumuz için, Keçiören Belediyesi’nin, daha doğrusu, Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın “bir ilke imza atma” mesabesindeki bu uygulama-sına hem şaşırmamak hem de bu güzel uygulamayı takdir ve tebrik etmemek mümkün değil.

“Marifet iltifata tabidir” deyiminden hareketle, yapılar güzel ve hayra vesile olan Mevlid Kandili Programı’nı takdir ve tebrik etmek hem insanî hem de vicdanî bir görevdir.

Biz de onu yapmaya çalıştık.

Yoksa, merhum Mehmet Kutlular’ın tabiriyle bu, ne bir temayül ne de bir “ray değiştirme” ameliyesidir.

Yapılana bakmak lâzım!

Temennimiz; diğer belediyelerin ve başkanlarının birbirleriyle barışmaları, Keçiören Belediyesi’ni numune-i imtisal kabul edip, hayırlı hizmetlerde yarışmalarıdır.

Yani, bizi şaşırtmalarıdır.

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