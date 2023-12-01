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1 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Yeni dünya düzenini belirleyenler

Aytekin COŞKUN
01 Aralık 2023, Cuma
Yeni dünya düzenini dizayn edenler yine iş başındalar. Kukla bir rejim ve yönetilebilir bir başkan.

Bu yeni düzende halkın sesi önemli değil. Ortadoğu’da 2001’de İkiz Kuleler’e El Kaide’nin saldırı düzenlediği yaftası ile Ortadoğu’ya çöken ABD’nin Ortadoğu’yu nasıl dizayn ettiği, Hamas-İsrail savaşında görüldü. Hamas’ın saldırısı ile geride kalan Filistin topraklarını da göz diken, işgalci, terör devleti İsrail’in fütursuz tavırları ve şımarık oğlan vasıflarını tüm dünya izliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaşın başlamasından sonra Gazze’nin komşuları olan Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye’ye bir ay içerisinde üç kez ziyaret etti. Kendisini Yahudi olarak tanımlarken, bu devletlere de (dizayn edilmiş başkanlarına) ABD’nin gerekli talimatlarını verdi. Hiçbiri 7 Ekim’den bu yana seslerini çıkaramadılar ve tek bir cümle etmediler, çünkü halklar değil devlet başkanları dizayn edilmişti. Ortadoğu’da bunlar yaşanırken diğer coğrafyalara göz atalım. 

ABD; 2004 Kasım ayında Ukrayna’da halkı ayaklandırarak dizayn etmeye çalışırken, buna karşı çıkan başkan adayı Victor Yuşçenko önderliğinde Turuncu devrimini yaşadı. Fakat bu devrimden galip çıkan Yuşçenko zehirlenmeye kadar giden bir süreç yaşayacaktı. Bu ayaklanmayı da Soros’un finanse ettiği yazıldı, çizildi. Bu sürecin, yani dizaynın son halkası Volodimir Zelensky oldu. NATO yani ABD’nin yayılmacı politikasına evet diyen bir başkan göreve getirilmişti. Amaç NATO’nun sınırlarını genişletmek, Rusya’nın dibine ABD üslerini kurmaktı. Rusya, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını kırmızı çizgi olarak açıkladı. Sonrası malum, Rusya-Ukrayna savaşı kaçınılmaz oldu. 

Diğer dizaynlara bakalım. Arjantin’de Javier Milei, başkan olarak seçildi. Çok farklı tavırları olan, bekar ve dört kedisi ile yaşayan bir başkan profili mevcut. İlk beyanatında ABD ile ortaklığı, Arjantin Merkez Bankası’nın kaldırılması ve doların Arjantin para birimi pesosunun yerine geçmesini, şartsız olarak da İsrail’in yanında olduğunu ifade etti. 

Trump başa geldiğinde çok şaşırmıştım, ama şimdi farklı bakıyorum. Rishi Sunak İngiltilder Hollanda da. Bu liderler üst aklın kontrolünde mi iş yapıyorlar.Yunanistan’ın ana muhalefet partisinin başına eşcinsel yapıdaki Kasselakis’in gelmesi de bir dizayn şekli mi?

Ortadoğu’da yapılan dizayn başarılı oldu. İsrail’in Aksa Tufanı’na karşı başlatmış olduğu ve Gazze’yi yerle bir eden bir savaş var. Dizayn edilen bu bölgeyi, sağlama aldıklarını gördük. Bu yaklaşım sadece Ortadoğu da değil tüm dünya üzerinde planlanıyor. Hedeflerinde Müslümanlar ve İslamiyet var. 

Yeni Dünya düzeninde; dizayn edilmiş liderler başa getirilirken, onları istediği gibi yöneten üst akıl söz konusu. Bu savaşta çok daha net olarak karşımıza çıktı. Bunu hepimizin görmesi gerekli. Dünya küçülürken, üst akıl ise tek kutuplu ve hepsi benim olsun, mantığında bakıyor. Tüm yönetimlerde bu yüzden bir geçiş dönemi yaşıyorlar. Yeni Dünya düzenini planlayan, ortaya koyan zihniyet ve üst akıl, dünyayı da dizayn etmeye ve tek kutuplu bir yapı planlamaya çalışıyor haberiniz olsun.

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