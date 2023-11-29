11. ay 11. sayı

Kasım; adını, taksim kelimesi ile aynı kökten alan bir ay. Bölen demek, güz ile kışı bölen...

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

Bir kış günü başlayan Fidanlık macerası, her sayısında, çıktığı ayın karakteristiğini üzerinde taşıyageldi. İşte bu sayıda, Fidanlık; güzden kışa geçişin son hazırlıklarını yapıyor. Büyüklerimizin, kışta hayatın idamesi için erzak depoladığı misilli; zihinlerimizin maddi-manevi depolarını doldurmak vazifesini de Fidanlık üstleniyor.

Lahika'da Abdurrahman Düzgünoğlu, beynimizin terbiyesinin izini sürerken İlim - Teknik'te Mehmet Can Dağ ve Aziz Taşıtçı, evrene saygı duyan teknolojileri irdeliyor.

Kültür-Sanat- Edebiyat sayfamızda Muhammed Emin Cevheri, medeniyetin beşiklerinden olan Harran'a adım atıyor. İbrahim Yasir Teğiş ise her zamanki gibi edebiyatın şahikasında hissettiren şiirlerinden bir tanesi ile sayfada yerini almış durumda.

Sağlıkta Sabahaddin Çiftkaya, uykumuzu kaçırırken Zübeyir Selçuk, kışa özel beslenme tavsiyelerini eksik etmiyor. Talha Latif Akdeniz, seri olarak yazdığı göz konusunda, bu sefer görme bozukluklarını ele alıyor.

Hukuk sayfamızda Özkan Göral, İslamiyet'in önemli köşe taşlarından Medine Müdafaası’nı bizimle paylaşırken Talha Şahiner, CHP kurultayı yorumluyor.

En son olarak, bir klasik haline getirdiğimiz röportaj sayfamızda bu sefer, Ortadoğu'nun hem genel hatlarına hem tüm inceliklerine hâkim bir isim olan Dr. Muhammet Örtlek'i ağırlıyoruz. Kendisine Filistin meselesini, İslam âleminde Türkiye'nin rolünü ve daha birçok soruyu yönelttiğimiz röportaj, aktüel hadiselerin nabzını tutuyor.

Bu ay muhtevamızın özeti bu şekilde! Ama, güzel demek, tebrik etmek ve destek olmanın en basit yolu pek tabii Fidanlık'ı okumaktan geçiyor.

Unutmadan! Fidanlık sadece okur kitlesi olan bir yayın olmaktan ziyade okurları ile kollektif çalışmayı en iyi şekilde yürüten de bir yarışma düzenliyor. Sürmanşette detaylar mevcut.

Yazılarınızı, fotoğraflarınızı, bekliyoruz : )

İletişim: [email protected]

***

Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2