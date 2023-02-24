Fidanlık Yine Dopdolu: Yeni Asya 'Fidanlık'ın 2. sayısı çıktı

İlk sayısıyla okuyucularımızın beğenisini kazanan Fidanlık’ın şubat sayısı çıktı.

Haberlerden, röportaj ve makalelere kadar birbirinden ilginç konu ve başlıklarla bu ay da okuyucuların dikkatini çekmeyi hedefleyen Fidanlık’ın şubat sayısı “Bâb-ı Âli’ye Düşen Işık” manşetiyle çıkıyor.

Fidanlık’ın kapağını açanlar bu manşetle birlikte Yeni Asya gazetesinin ilk defa müjdelendiği Mustafa Nezihi Polat’a ait “İttihad ve Yeni Asya” başlıklı takdim yazısın daı okuma fırsatı bulacak.

Fidanlık karikatüristlerince yapılan çizimlerle şenlenen şubat sayısı, güncel konularla ilgili yapılan değerlendirmelerle de göz dolduruyor.

Yazarlarımız bu ay, "depremden enerji sektörüne, Üstad’ın Gençlik Rehberi müdafaasından, tarımda robotlaşma ve bunun marifetullah boyutlarına, sağlıklı beslenmeden tarihin en önemli icatlarından saat üzerine yapılmış güzel bir değerlendirmeye" kadar birçok dikkat çekici konunun üzerine eğiliyor. “Ek”te bu ayın yeniliklerinden birisi de sağlık sayfası.

Fidanlık’ın Bu Ayki Konuğu: Şevki Âdem

Ayrıca şubat sayısında, Doç. Dr. Şevki Âdem ile pandemiden, bilimin marifatullah boyutlarına kadar uzanan ufuk açıcı bir röportajda yer alıyor. Fidanlık’a yazı, çizim, şiir, makale, öykü, deneme çalışmalarını göndermek isteyen genç arkadaşlarımız [email protected] adresinden Fidanlık’a ulaşabilir.

Her ay birbirinden ilginç başlıkların değerlendirildiği Fidanlık’ın şubat sayısını indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

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Yasir Özer'in kaleme aldığı ve genel çerçevesiyle Yeni Asya ''Fidanlık'' Ekinin tanıtımını, tarifini, hedef ve maksatlarını ihtiva eden takdim yazısını istifadenize sunuyoruz:

Hz. Peygamber’e (asm) inen ilk Ayet malum: “Oku”

O günden beri bu emre imtisalen, kütüphaneler dolusu eserler yazıldı. Yüzlerce sahada binlerce türde yazılan bu eserlerin ortak bir noktası var. Her bir eser neredeyse istisnası olmayacak şekilde Besmele ile başlıyor.

Kapağı açılan her eserin başına bir çiçek buketi gibi Besmele yerleştirilmiş. Zannediyoruz bunun önemli bir sebebi, Büyük İslam mütefekkiri Bediüzzaman Hazretleri’nin de işaret ettiği gibi, Besmelenin içerisinde yer alan isimlerden de kuvvet alarak, başlanılan işin hayır üzere devam etmesi ve bir sonuca vardırılabilmesi. Biz de İslam muktesabatına imtisalen bu ince manayı es geçerek yazımıza başlamak istemedik. Fakat başına bir de “Vira”yı ekledik.

Akdeniz sahasında denizcilik yapanların aşina olduğu bu kelime esasen yanına geldiği fiile devamlılık anlamı katıyor. Bu anlamda Vira, denizlerin asıl Hâkim’inden habersiz olanlar için iyi bir başlangıç temennisi iken, kainattaki muhteşem işleyişin idraki- ne varabilenler için ulvi bir manayı yani fiili duadan önceki kavli duayı ifade ediyor.

İşte bu sebeple Besmelemizi çekiyor, kolları sıvıyor, yelkenlerimize rüzgarı dolduruyor ve yayın hayatımıza başlıyoruz.

Başlangıçta iki sayfa olarak düşündüğümüz gazetemiz, esasen taşlar yerine oturdukça şevke gelen kardeşlerimizin arzusu ile beş sayfaya çıktı. Hatta bizden duymuş olmayın ama gazete ilgiye mazhar olursa sayfa sayısını arttıracaklarını dahi söylüyorlar. Ama şimdilik gazetemizin içeriğini şöylece arz edebiliriz;

Ana sayfanın hemen arkasından gazetemizi Lahika sayfası süsleyecek. Yeni Asya gazetesinin alamet-i farikası olan bu sayfayı biz de aynen devam ettirmeyi düşündük. Bu sayfada özellikle Risale-i Nur’lardan terennüm ettikleri manaları bizimle paylaşan genç kardeşlerimizin yazılarını, yine onları ilgilendiren ilmihal bilgilerini ve önemli yazı dizilerini okuyabileceksiniz.

Hemen ardından Mehmet Can Dağ ve Ekrem Donbaloğ- lu’nun hazırladığı Popüler Bilim sayfası bizi karşılayacak. Fizik, kimya, biyoloji, psikololoji ve daha birçok alanda kaleme aldıkları yazılar ve haberlerle bize kâinat aynasından Sani-i Hakîme giden pencereler açacaklar.

Sonrasında ise Mehmet Yasin İriboz teknoloji tutkunlarını kilitleyecek bir sayfa ile gazetemizi süsleyecek. Dünyanın dört bin yanından taradığı haberler ve kaleme aldığı yazılar ile okuyucula- rımızı teknoloji dünyasının dikkat çeken haberleri ile buluşturacak.

Ve son olarak da beşinci sayfada ise, İbrahim Yasir Teğiş’in editörlüğünde hazırlanan bir Kültür-Sanat ve Edebiyat sayfası bize “hoş geldiniz” diyecek ve okurlarımıza Kültür, Sanat ve Edebiyatın kapılarını ardına kadar açacak. Ayrıca bu sayfada sizler de şiir, hikaye, roman…vs. eserlerinizi yayınlama imkanı bulacaksınız.

Elhasıl, insanlığın ilk anından bugüne kadar yazdığı kitabın, altı çizilen bir hecesi olabilmek adına çıkardığımız gazetemizin, dualarınızla hem istikametli hem de uzun ömürlü olmasını niyaz ediyor ve şimdiden keyifli okumalar diliyoruz.