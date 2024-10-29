"Gençlerin Sesi'' Ekim Sayısıyla Karşınızda!

Gençlerin kaleminden hayat bulan "Fidanlık" eki, Ekim ayının taze enerjisiyle bir kez daha sizlere merhaba diyor!

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-21-22

"Fidanlık", gençlerin fikirlerini, hayallerini ve umutlarını yansıtan özgün bir platform olma misyonunu sürdürüyor.

İki seneye yaklaşan yolculuğunda, 100’ün üzerinde genç yazarın katkılarıyla zenginleşen "Fidanlık", her ayın son 10 gününde sizlerle buluşarak, gençlerin sesi olmayı hedefliyor. Kaleme alınan yazılar, toplumsal meselelere duyarlılığı artırmak ve gençlerin bakış açılarını aktarmak amacıyla hazırlanıyor.

Her sayısında ilham verici hikâyeler, edebi çalışmalar ve güncel konulara dair derinlemesine analizler sunan Fidanlık, yeni sayısında da gençlerin düşünceleri ile şekilleniyor. Bu süreçte sizlerin katkıları da büyük önem taşıyor.

Yazı, şiir, çizim vs. çalışmalarınız ve iletişim için “[email protected].

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-21-22

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-18-19-20

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-17

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2