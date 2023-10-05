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5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sonbaharda yapraklarını dökmeyen Fidanlık

05 Ekim 2023, Perşembe 17:37
Eylül denince hepimizin aklında, dalından düşeyazmakta olan sararmış bir çınar yaprağı canlanıverir.

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Bazıları için hüznün temsilcisidir Eylül, bazıları için savaşın... Hatta ona atfen, Eylül'ün ilk gününü "Dünya Barış Günü" diye kutlanır .

Ama  bir gerçek var: Yazın sıcaklarının rehaveti kalkarken Eylül'ün serin rüzgarları, bize biraz da faaliyeti çağrıştırır. Faaliyetteki lezzeti aratır.

Dışarı çıktığımızda, erken kararan hava ya da bulutların kapattığı Güneş'i fark ederiz. Sonra dökülen yapraklar,  bizi birazcık düşünmeye iter. Yazın, yerini güze bırakması küçük bir kainat olan insanın da bir kışı olduğunu hatırlatır bize.

Bu tefekkür yolculuğunda yalnız gezmek istemezsen fikrine arkadaş olmak üzere  hemen aşağıdayız 👇

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

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İletişim: [email protected]

Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

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Etiketler: yeni asya, fidanlık
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