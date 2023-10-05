Sonbaharda yapraklarını dökmeyen Fidanlık

Eylül denince hepimizin aklında, dalından düşeyazmakta olan sararmış bir çınar yaprağı canlanıverir.

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Bazıları için hüznün temsilcisidir Eylül, bazıları için savaşın... Hatta ona atfen, Eylül'ün ilk gününü "Dünya Barış Günü" diye kutlanır .

Ama bir gerçek var: Yazın sıcaklarının rehaveti kalkarken Eylül'ün serin rüzgarları, bize biraz da faaliyeti çağrıştırır. Faaliyetteki lezzeti aratır.

Dışarı çıktığımızda, erken kararan hava ya da bulutların kapattığı Güneş'i fark ederiz. Sonra dökülen yapraklar, bizi birazcık düşünmeye iter. Yazın, yerini güze bırakması küçük bir kainat olan insanın da bir kışı olduğunu hatırlatır bize.

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