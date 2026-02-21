"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Dijital çağın ihtiyar gençleri

Bilal Said PARLAKOĞLU
21 Şubat 2026, Cumartesi
Geçmiş aynasına bakarak düşünüyorum. 32 yaşındayım, Mehmet Kutlular Ağabeyin Yeni Asya gazetesini kurduğu yaşta.

Mustafa Nezihi Polat Ağabeyin dolu dolu hizmetler ettiği ve şehadetle ahirete gittiği yaşı geride bırakalı 3 yıl olmuş. Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin vefat ettiği yaşa 20 yıl var. Genç miyim? Bilmiyorum… Geçmişte 30 yaşına asırlık hizmet doldurmuş Ağabeylerimin aynasında kendimi oldukça yavaş yürüyen bir karınca gibi görüyorum. 

Gazetemiz Yeni Asya şimdi yıl olarak bütün gençlerimizden daha yaşlı. Fakat yarım asrı aşan mazisinde bir okul gibi nice düşünürler, fikir adamları, hizmet erleri yetiştirmiş olan gazetemiz benden daha gençmiş gibi hissediyorum. Bu kutlu çınarın gölgesinde bir karınca olarak kendimi bu çınardan daha yaşlı hissediyorum zaman zaman. Sakın bir ümitsizlik olarak anlaşılmasın, ümitliyim elbette. Bu çınar ayakta oldukça ümitliyim. Kendimi yaşlı hissediyorum çünkü Risale-i Nur hizmeti ile başlayan bir davanın hafızasını kutlu bir cemaatle paylaşıyorum. 30’lu yaşlarında bir genç olarak, istişare ve istikameti her dönemde işletmeye gayret gösteren, bir asırdan fazlasına tanıklık etmiş ve müsbetin inşası için çalışmış bir vücudun azası olarak kendimi hissetmek… Ne kutlu bir ihtiyarlık hissi…

Bütün gençler adına konuşma hakkı görmüyorum kendimde elbette fakat öyle hissediyorum ki benimle aynı hafızayı paylaşan, Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Yusuflar, Tahirler, Ahmedler… Başımızı kaldırıp geçmiş aynasında asırlık çınarın çekirdeği olan Üstadımıza “Sadakte!” demenin sürurunu yaşıyoruz. 15, 20, 25, 30 yaşlarındayız fakat asırlık hafızayla gündemi ve kâinatı okumanın derinliğinde yüzüyoruz. “En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.”  Mealindeki hadisin tezahürüyle kendimizi ihtiyar hissetsek de cesedimizin gençliğini bu asırlık çınarın gölgesinde hizmet ettirmenin gayreti içerisindeyiz. İmanımızı taze tutmak ve asırlık hafızadan kopmamak gayretiyle Risale-i Nurlar’ı her gün okurken günlük lahika mektubu hükmündeki gazetemiz ile de asırları ve mekânları aşan bir istişare ve müzakerenin parçası oluyoruz, okuyoruz ve yazıyoruz. Geçmişin aynasından aldığımız dersi geleceğe aktarmak için asırlık çınarın gölgesine düşen çekirdeklerden fidanları yetiştiren bir de Fidanlık ekimiz var elbette. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek, öyle ise biz de bu gençliği hizmetimizin geleceğine feda etmeyi bir şeref biliyoruz.

Davamız kadar tecrübeli; bedenimiz kadar genciz. Dijital çağın ihtiyar gençleriyiz, aceleciyiz, istediğimiz bilgiye hemen ulaşmak arzusundayız. Asırlık hafızamızın dijitalleşmesine ihtiyaç hissediyoruz. Yeri geliyor vaktinde gazetemizde yazı yazmış bir ağabeyimizin fikirlerini merak ediyoruz, yeri geliyor yaşadığımız güncel bir olayın benzeri yaşandığında gazetemizin nasıl bir yol izlediğini ve nasıl yorumlar yaptığını görmek istiyoruz. Arşivimizin dijitale taşınmasına ve ihtiyaç anında tek tıkla ulaşmaya ihtiyaç hissediyoruz. Geleceği geçmiş aynasıyla değerlendirmek için, ortak hafızamızdan ders alarak düşünmek için, yeni fikir adamlarını, yeni düşünürleri Zübeyir Gündüzalp, Mehmet Kutlular, Mustafa Nezihi Polat tarzında yetiştirmek için dijitalleşerek hızlanmak ve maziden müstakbele yolculuk yapmak istiyoruz. 

Ümitvarız. Kendi gençliğimize değil cemaatimizin tesanüdüne güveniyoruz; kendi aklımıza değil cemaatimizin meşveretine tabiyiz; kendi hafızamıza değil, cemaatimizin hafızasına itimad ediyoruz. Üstadımızın müjdesiyle biliyoruz ki “En yüksek gür sada İslâm’ın sadası olacaktır.” 

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Canlı: Tavizsiz istikrar çizgisinde 57. yıl

    ABD'liler de İsrail'i istemiyor - ABD'li gazeteci: İsrail, ABD için çok büyük bir yük

    Köklü bir çınar

    Almanya ve İsveç de vatandaşlarını uyardı: İran'ı acilen terk edin

    New York Times: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti

    Lübnan: İsrail saldırıları diplomatik çabaları ve istikrarı düşmanca hedef alıyor

    Kendisini iyice küçülttü! - ABD'li büyükelçiye göre Nil-Fırat bölgesi ve nükleer silahlar İsrail'in hakkıymış!

    Mahkeme kararına rağmen %10'luk 'küresel tarife' uygulayacağını duyurdu

    Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekne vuruldu: 3 kişi öldürüldü

    Malatya Pütürge'de 4,5 büyüklüğünde deprem
    📷

    21 ŞUBAT'A ÖZEL: 57. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    Bir duruşun hikâyesi

    Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz

    Cesaretli ve objektif yayıncılık yapıyor

    Dik duruşuyla Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinmiştir

    Zor zamanlarda konuştular

    Milletimizin köklü değerlerine yaslanıyor

    Neşriyatımıza sahip çıkalım

    Demokrasiye inancı muhafaza ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Misyonu ilkeli yayıncılık olmuştur
    Genel

    Gayemiz hakikati duyurmak... - (Merhum) Mehmet Kutlular’dan Hizmet Hatıraları
    Genel

    Milletimizin köklü değerlerine yaslanıyor
    Genel

    Zor zamanlarda konuştular
    Genel

    Bir duruşun hikâyesi
    Genel

    Tarihî bir görev yapıyoruz
    Genel

    Yayın politikası nettir - Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır
    Genel

    Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz
    Genel

    Medyanın hür sesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.