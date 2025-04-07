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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bu asteroid paniğe sebep oldu

07 Nisan 2025, Pazartesi 02:17
NASA, dünyaya çarpma ihtimali nedeniyle kısa süreli panik yaşatan 2024 YR4 asteroidinin bir bina büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Risale-i Nur'dan: Gökte bir kuyruklu yıldızı görse...

 

Webb Uzay Teleskobu, 2032 yılında dünyaya çarpabileceği düşünülen asteroidin detaylı görüntülerini elde etti. Geçen yıl keşfedilen ve ilk hesaplamalara göre dünyaya çarpma ihtimali yüzde 3 olarak belirlenen asteroid, küresel çapta endişeye neden olmuştu. Ancak yapılan ek gözlemler, bu tehdidin neredeyse sıfıra indiğini gösterdi. Yine de asteroidin Ay’a çarpma ihtimali bulunuyor.

 

Her dört yılda bir dünyanın yakınından geçiyor

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan görüntüler, asteroidin yaklaşık 60 metre çapında, yani 15 katlı bir bina büyüklüğünde olduğunu gösteriyor.

Webb, uzaya gönderilen en büyük ve en güçlü teleskop olmasına rağmen, bu asteroid şu ana kadar gözlemlediği en küçük cisim oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi astronomu Andrew Rivkin, Webb tarafından yapılan gözlemlerin gelecekte dünyaya yönelik tehdit oluşturabilecek asteroidleri takip etmek için çok önemli bir deneme olduğunu belirtti.

***

Lezzetli bir hayretle tefekkür vakti...

''Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?''

(...) Fakat, meşhur bir münevverül-akıl denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise, gökte bir kuyrukluyıldızı görse, yerde titrer, Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı? der, evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.)

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/

Bilim insanları san'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor. Tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan yeni gelişme dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'a çeviriyor.

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da dikkat çektiği ''İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikâtından kurtulabilir..." ifadeleri ve ''...Evet, tam münevverü’l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek.'' sözleri çerçevesinde tefekkür vesilesi haline getirerek hakiki imanı elde etmeye çalışmalıyız  ve 'Harika bir Kudret-i Samedaniyeyi' 'lezzetli bir hayret ile seyretmeliyiz.'

Etiketler: tefekkür, kainat kitabı, risale-i nur, nasa, asteroid, webb
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  • Sezgin

    7.4.2025 16:52:49

    Kimsenin merhamet ettigi yok,surec tamamen kutle cekim kuvvetleriyle hareket ediyor tamamen bilimsel olaylar.

Risale-i Nur Külliyatı

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