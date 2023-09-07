Naci Görür’den ‘deprem dirençli ülke’ çağrısı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Maraş depremlerinden sonra sık sık gündeme getirdiği ‘deprem dirençli kentler’ çağrısını bu kez tüm Türkiye için yaptı.

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