Naci Görür’den ‘deprem dirençli ülke’ çağrısı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Maraş depremlerinden sonra sık sık gündeme getirdiği ‘deprem dirençli kentler’ çağrısını bu kez tüm Türkiye için yaptı.
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Görür, “Gerçek olan bir deprem ülkesi olduğumuz. Biz ona çare arıyoruz. Bugün yıkılan yerleri tekrar yapmak, halkımızı aç susuz bırakmamak çare değil. Ülkemizi deprem dirençli bir ülke haline getirmediğiniz sürece er veya geç daha güçlü afetlerle karşılaşacağız ve çok sayıda canımızı kaybedeceğiz.” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, yöneticileri uyararak, “Önemli olan depremden sonra binaların yenilenmesi değil, onları tabii ki yapacaksınız, asıl olan depremden önce kentlerimizi dirençli hale getirmek” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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