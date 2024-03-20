"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Haftada iki gün mü? Ayda üç gün mü?

Cenk ÇALIK
20 Mart 2024, Çarşamba 00:47
ORUÇ VE SAĞLIK

En büyük hatalarımızdan biri yararlı bir alışkanlık kazandıktan sonra eskiye dönmeye kendimizi zorlamaktır. 30 gün boyunca maddî ve manevî kazanımlar kazandıktan sonra diğer 11 ayda bu kazanımları bir kenara bırakmak azim bir hatadır.

Sünnet-i Seniyeye baktığımızda orucun bütün aylara, haftalara, özel günlere bakan uygulamalarının ve teşviklerinin olduğunu müşahede ediyoruz. İlgili hadis-i şerifler incelendiğinde Efendimiz’in (asm) hayatında orucun ayrı bir yeri olduğu hemen fark edilir. Sevapları, kıymeti, ehemmiyetini nazara veren hadisler bu manada bizler için rehber hükmündedir. Bu rivayetlerde ifade edilen müjdelere nail olmak için gayret etmemiz gerekir.

Bu deryadan haftalık ve aylık oruçlarla ilgili iki orucu hatırlatmak istiyoruz. Önce haftalık tutulması gereken oruçla ilgili hadis-i şerife kulak verelim:

“İnsanların amelleri Allah Teâlâ’ya pazartesi ve perşembe günleri arzolunur; ben amelimin arzı sırasında oruçlu olmayı tercih ediyorum.” (Ebû Dâvûd, Savm, 60.)

Amellerin Rabbimiz katına arz olunduğunda oruç tutmak ilahi rahmeti celb etmez mi? O günlerde oruç tutanlara Rabbimiz hayır kapılarını açmaz mı? Pek çok bela ve musibetten muhafaza etmez mi? Bu ve pek çok diğer kazanımlar olmasaydı Efendimiz (asm) o günlerde oruç tutar mıydı?

Şimdi de aylık olarak tutulması gereken orucun hadis-i şerifini takip edelim:

Abdullah İbnu el-Kaysî babasından nakille anlatıyor: “Resulullah (asm), bize eyyam-ı bi’z’de yani ayın onüç, ondört ve onbeşinci günlerinde oruç tutmamızı emrederdi ve ‘Bunlar yıl orucu vaziyetindedir.’ derdi.” (Ebu Dâvud, Savm, 68.)

İlmi olarak bugünlerde vücudumuzda metabolik hareketin fazla olduğu ve orucun Efendimiz’in (asm) hayatı boyunca terk etmediği dört alışkanlığından biri olduğunu hatırlatmak isteriz…

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda fiyatları gündemden düşmüyor

    Gazze halkı aç, hareket zamanı

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    Faiz ve döviz artarken, olan asgari ücrete oldu

    Bakana göre sadece et fiyatında küçük bir artış oldu

    Kamu işçisi çifte bayram yaşamak istiyor

    Üniversiteden kaçış

    1 milyon genç ilk kez oy verecek

    Motorine yine zam geldi

    Küresel okyanus yüzeyi en yüksek sıcaklığa ulaştı

    Eski İsrail Başbakanı'ndan ABD'li Senatör Schumer'e destek

    Yüzlerce Filistinli aylar sonra 5 kiloluk un için dağıtım merkezine akın etti

    Seçim güvenliği zedelendi

    Biden’a bir çağrı daha

    Bir an önce ateşkes

    Ramazan paketi 50 liraydı

    Güya faizle mücadele ediyorlar

    Emekli vatandaş çalışıyorsa iktidarın ayıbı

    Oruç iradeyi güçlendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Bekir İbiş ağabeyi rahmetle yâ'd ederken
    Ali FERŞADOĞLU

    Zulmeden de, mihenge vurmayan da yandı!
    Said YÜKSEKDAĞ

    Nedir bu başımıza gelenler?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda Kur’ân hatmi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gazze halkı aç, hareket zamanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tunus’ta yarı bağımsızlık
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’de ve bizde basın hürriyeti
    Genel

    Gıda fiyatları gündemden düşmüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.