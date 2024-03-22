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22 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Sinirlerin şifası: Oruç

Cenk ÇALIK
22 Mart 2024, Cuma
ORUÇ VE ŞİFA

Halk arasında oruçluyken sinirlerin bozulduğu, hassasiyetin arttığı ve normal zamanda gösterilmeyen tepkilerin verildiğine inanılır. Bu inanışın hurafe olduğunu, ilmi ve dini bir dayanağının olmadığını en başta belirtmek isteriz. Bazılarında görülen bu hâl nefise uymakla ilgilidir. Aksine oruçta sinir sistemi tam bir rahatlama içindedir. Bir ibadeti yerine getirme mutluluğu bizdeki gerginliklerin, huysuzlukların hemen hemen tümünü yok eder. Daha içten bir teslimiyetle kederlerimiz bile kaybolur.

Günümüzün en önemli tıp sorunlarından olan stresler böylece büyük ölçüde kalkar. Abdest ve orucun müşterek özellikleri ile çok ciddi bir düzene kavuşan kan dolaşımı, sinir sistemindeki sağlığın pek açık bir müjdecisidir.

Sinir sisteminde etkili iç salgı bezlerindeki dinlenme de, orucun bu sisteme sağladığı yararların bir parçasıdır. Ramazan boyunca ibadet zevki ile huzura kavuşan bilinçaltı adeta yıkanmış gibi sinir sistemindeki gerginlikleri tümü ile siler.

Ramazan ayı, Allah ile yakınlaştığımız bir aydır ve bu yakınlaşma bizde güven duygusunun artmasını sağlar. Stresli ve kaygılı kişilerin sıkıntılarının giderilmesinde oruç tutmanın önemli bir rolü vardır.

Oruç tutarak belirli bir zaman boyunca yemek yemeyip bir şey içmemeye alışan kişinin, sabretme özelliği artar ve bu özellik insanlar için önemli bir psikolojik gelişmedir. “Oruç, sabrın yarısıdır.”(İbn Mace,Sıyâm 44.) hadisindeki bu hakikat huzur için yaşanır.

Hayatı boyunca açlık çekmeyen kişi, yoksul ve aç kişileri anlayamaz. Fakat bu kişi oruç tutarak aç kalmanın ne demek olduğunu anlar ve yoksul kişilere karşı merhamet duygusu gelişir. Bu sayede de toplumda yardımlaşma oranı artmış olur.

Mezkûr hakikatler iç huzuru sağladığı gibi sinir sisteminin de rahatlamasına vesile olur…

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